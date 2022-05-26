Samanyolu Haber /Gündem / Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası geliyor /26 Mayıs 2022 21:45

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası geliyor

Sosyal medya üzerinden yapılan bazı uygulamaların cezalandırılması amacıyla hazırlandığı belirtilen kanun teklifinin Meclis gündemine geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Sosyal medya üzerinden yapılan bazı olumsuz adımların önüne geçmek amacıyla hazırlandığı ifade edilen yeni kanun teklifi Meclis'e ulaştı.

Düzenlemenin yapılacak görüşmeler sonrasında kanun haline gelmesi planlanıyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP ve MHP milletvekilleri, internet medyası ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımları da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifin bir maddesinde, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik meydana getirmek saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" ifadeleri yer aldı.

TEMSİLCİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNU

Teklifte 34'ncü maddeyle ise sosyal medya kuruluşlarına, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti gerçek kişi temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor.
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