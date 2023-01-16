Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı





Kazada 68 kişinin öldüğü bildirildi





Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi uçak 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatla Seti Nehri Vadisi yakınında düştü.

Ulusal yas ilan edildi





Everest dahil dünyanın en yüksek 14 dağından sekizine ev sahipliği yapan ve ani hava değişikliklerinin tehlikeli koşullara yol açabildiği Nepal'de 2000 yılından bu yana uçak ya da helikopter kazalarında en az 309 kişi hayatını kaybetti.

Hindistanlı üç arkadaşıyla birlikte seyahat eden Sonu Jaiswal adlı yolcu, uçağın inişi sırasında Facebook'tan canlı yayın açtı.Videoda, uçak alçalmaya başladığında onlardan birinin "Gerçekten çok eğlenceli" dediği; 29 yaşındaki üç çocuk babası Jaiswal'in arkadaşlarıyla gülüşüp şakalaştığı görülüyor.Uçak düşerken pilot ya da personelden herhangi bir acil durum anonsu ya da uyarısı yapılmaması dikkat çekiyor.Ancak bir anda gürültüyle yön değiştiren uçak alev alırken yolcuların çığlıkları da kameraya yansıyor; telefon kapanmadan önce yanan enkaz bir anlığına ekranda görülüyor.Dört arkadaş Nepal'in ünlü Annapurna sıradağlarında yamaç paraşütü yapmayı planlıyordu.Uttar Pradesh eyaletinin Ghazipur bölgesinden olan dört kişi, 29 yaşındaki Jaiswal, 28 yaşındaki Anil Rajbhar, 23 yaşındaki Vishal Sharma ve 23 yaşındaki Abhishek Singh Kushwaha olarak teşhis edildi.Hayatını kaybedenlerin yakın arkadaşı olan 21 yaşındaki Vishal Koswal, Nepal gezisinde onlara katılmak istediğini ancak bir akrabasının ölümü üzerine evde kalmak zorunda kaldığını söyledi.Yardım etmek için uçağın düştüğü bölgeye koşanlar arasındaolan 44 yaşındaki Arun Tamu, "Birilerini kurtarıp kurtaramayacağımıza bakmak için koştuk. En az iki kadının nefes aldığını gördüm. Yangın çok şiddetliydi" dedi.Pokhara'nın yeni uluslararası havaalanına iniş yapmasına dakikalar kala bir vadiye düşen uçakta 57 Nepalli, beş Hintli, dört Rus, iki Güney Koreli ile Arjantin, İrlanda, Avustralya ve Fransa'dan birer kişi bulunuyordu.Nepal'de son 30 yılın en ölümcül uçak kazasında en az 68 kişi hayatını kaybettiYerel yetkililer, kazadan kurtulan bulunması umudunun olmadığını duyurdu.Kaski bölgesi idari yetkililerinden Tek Bahadur K.C, "Şu ana kadar 68 ceset bulduk. Dört ceset daha arıyoruz. Bir mucize olması için dua ediyoruz. Ancak kimseyi canlı bulma umudumuz yok" dedi.Uçuş takip sitesi FlightRadar24, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Yeti Airlines uçağının 15 yaşında olduğunu ve güvenilir olmayan verilere sahip eski bir sinyal aktarıcı ile donatıldığını belirtti.Yeti Airlines aynı zamanda Tara Air'in de sahibi ve ikisi birlikte Nepal'deki "en geniş ulaşım ağını" sunuyor.Başbakan Pushpa Kamal Dahal, güvenlik güçlerinden ve halktan bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi.Hükümet, kazanın soruşturulması için Turizm Bakanı Nagendra Ghimire başkanlığında 5 kişilik bir komitenin kurulmasına karar verdi.Kaza nedeniyle ülke genelinde ulusal yas ilan edildiği bildirildi.Avrupa Birliği, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek 2013'ten bu yana Nepalli havayolu şirketlerine hava sahasını yasakladı.Başkent Katmandu'dan, Nepal'in ikinci büyük şehri Pokhara'ya yapılan yolculuk, Himalaya ülkesinin en popüler turist rotalarından biri. Pek çok kişi tepelik yollarda altı saat süren bir yolculuk yerine kısa bir uçuş ile bölgeye ulaşmayı tercih ediyor.Avrupalı uçak üreticisi ATR'nin ATR72 modeli, Airbus ve İtalyan Leonardo ortak girişimi tarafından üretilen ve yaygın olarak kullanılan çift motorlu bir uçak. Yeti Havayolları'nın altı adet ATR72-500 uçağından oluşan bir filosu bulunuyor.Nepal'in Pokhara bölgesinde düşen yolcu uçağının karakutusunun bulunduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, olay yerinde Yeti Havayolları'na ait "ATR 72" tipi yolcu uçağının karakutusuna ve kokpit ses kayıtlarına ulaştıklarını açıkladı.Yetkililer karakutunun, Nepal ordusuna verildiğini ardından başkent Katmandu'daki soruşturma ekibine teslim edileceğini belirtti.