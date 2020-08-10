Bir Yudum Huzur... Hocaefendi'den yeni hasbihal





"Karşı tarafın hiddeti, şiddeti, hırçınlığı, huşuneti bence endişelendirmemeli, kafamıza takılabilir, keşke bunlar olmasaydı denebilir. İnsanız nihayet. Esbap dairesi içinde bulunuyoruz Sebepleri bütün bütün görmezden gelemeyiz fakat kaale almamalıyız. Bir kere kazanabileceğimiz bir yolda yürüyoruz. O yolun hangi kesiminde size gel derlerse artık. İşiniz bitti buraya kadardı derlerse tamama kazandınız orada firdevsi demektir Allah'ın izni inayetiyle." diyen Gülen Hocaefendi sözlerini "bu arada elinde tırpan sağda solda olup biten şeyleri biçip geçen insanların talihsizliğine de takılmamak lazım" diyerek sürdürdü.





Duanın önemine vurgu yapan Hocaefendi inananlara tavsiyelerde de bulundu.

"Dünyanın dört bir tarafındaki arkadaşlarımı ve hizmetlerini Allah'a emanet ediyorum" diyen Hocaefendi "o sebeple Allah'a emanet deyip yürümek lazım, Cenab-ı Hak kendi yolunda olanları yüzüstü bırakmaz. Emanet onun nezdinde zayi olmaz. Herşeyimizi ona emanet eder ve yolumuzu yürürüz. O nerede yolumuzu keser, buraya kadardı derlerse işte o nokta Allah'ın lütfundan istifade noktasıdır." şeklinde konuştu.