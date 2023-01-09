Samanyolu Haber /Gündem / Bir yük gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu /09 Ocak 2023 13:19

Bir yük gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir yük gemisinin karaya oturduğu bildirildi.

Bir yük gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu


"Leth Agencies" kargo şirketinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, hububat yüklü "Glory" isimli bir geminin, Süveyş Kanalı'nda hububat konvoyuyla Akdeniz'den Kızıldeniz istikametinde seyir halindeyken Mısır'ın Kantara kenti yakınlarında karaya oturduğu belirtildi.

Açıklamada, geminin römorkörler tarafından yüzdürülmeye çalışıldığı aktarıldı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi de Suudi Arabistan'ın El-Arabi televizyonuna yaptığı açıklamada, "Glory" gemisinin "biraz" karaya oturduğunu ve yüzdürülmeye çalışıldığını ifade etti.

Rabi, geminin karaya oturmasının kanaldaki gemi trafiğini etkilemediğini söyledi.

Bloomberg ise 65 bin ton mısır taşıyan geminin Ukrayna'dan Çin'e gitmekte olduğunu kaydetti.
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