Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir zam da motorine yapıldı /02 Ağustos 2021 20:43

Bir zam da motorine yapıldı

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 5 kuruş zam yapıldı.

SHABER3.COM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 5 kuruş zam yapıldı. 

Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,25 liradan 7,30 liraya, Ankara’da 7,33 liradan 7,38 liraya, İzmir’de ise 7,35 liradan 7,40 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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