Bir zamanlar bakandı...

Kürşat Tüzmen, Haber Global ekranlarında gezi programı sunacak. Bir dönem AKP'nin Gaziantep ve Mersin milletvekili olan Tüzmen, motosiklet üzerinde Türkiye'yi gezecek.







Tüzmen, Anadolu şehirlerini gezerek yol hikâyelerini anlatacak. Ekim ayında yayınlanması beklenen programın isminin, "Kürşat Tüzmen'le Benim Şehrim" olacağı ifade edildi.







Eski AKP milletvekili Kürşat Tüzmen motosikletle Türkiye'yi dolaşacak.





ÇORUH NEHRİ'NDE RAFTİNG YAPACAK





Kürşat Tüzmen'in Muğla Fethiye'de yamaç paraşütü yapacağı, Erzurum'da cirit oynayacağı, Kars'ta buz üstünde balık avlayacağı ve Çoruh Nehri üzerinde rafting yapacağı kaydedildi.





Tüzmen, motosiklete olan tutkusu ile tanınıyor.