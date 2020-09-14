Samanyolu Haber /Medya / Bir zamanlar bakandı... /14 Eylül 2020 12:59

Bir zamanlar bakandı...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 59'uncu ve 60'ncı hükûmetlerde devlet bakanı olarak görev yapan Kürşat Tüzmen bir televizyon kanalında gezi programı sunmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Kürşat Tüzmen, Haber Global ekranlarında gezi programı sunacak. Bir dönem AKP'nin Gaziantep ve Mersin milletvekili olan Tüzmen, motosiklet üzerinde Türkiye'yi gezecek.

Tüzmen, Anadolu şehirlerini gezerek yol hikâyelerini anlatacak. Ekim ayında yayınlanması beklenen programın isminin, "Kürşat Tüzmen'le Benim Şehrim" olacağı ifade edildi.

Eski AKP milletvekili Kürşat Tüzmen motosikletle Türkiye'yi dolaşacak.

ÇORUH NEHRİ'NDE RAFTİNG YAPACAK

Kürşat Tüzmen'in Muğla Fethiye'de yamaç paraşütü yapacağı, Erzurum'da cirit oynayacağı, Kars'ta buz üstünde balık avlayacağı ve Çoruh Nehri üzerinde rafting yapacağı kaydedildi.

Tüzmen, motosiklete olan tutkusu ile tanınıyor.
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