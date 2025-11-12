Bir zamanlar tek adamdı: Eşi ve oğlu 20 yıl ceza aldı

Savcılığa göre anne ve oğul, Ali Bongo’nun 2018’de geçirdiği felç sonrasında onun zayıf sağlık durumundan yararlanarak ülkeyi kendi çıkarları doğrultusunda yönetti. Her iki sanık da suçlamaları reddederek yargılamayı “siyasi bir mizansen” olarak nitelendirdi.



Ali Bongo, Ağustos 2023’te General Brice Oligui Nguema liderliğinde gerçekleştirilen darbeyle görevden alınmıştı. Nguema daha sonra üniformasını çıkararak sivil bir lider olarak başkan seçildi.



Sylvia ve Nureddin Bongo, darbeden sonra 20 ay gözaltında tutulmuş, Mayıs 2025’te sağlık gerekçesiyle serbest bırakılarak Londra’ya gitmelerine izin verilmişti.



Mahkeme sürecinin hızla tamamlanması dikkat çekti. Davanın hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken, karar ikinci gününde açıklandı. Nureddin Bongo, kararı “önceden belirlenmiş” olarak nitelendirdi.



Sylvia Bongo Fransa doğumlu ve Fransız vatandaşı. Anne ve oğul, gözaltında işkence gördüklerini iddia ederek geçen yıl Fransa’da suç duyurusunda bulunmuştu. Gabonlu yetkililer bu iddiaları reddetti.



Bongo ailesi, 50 yılı aşkın bir süre boyunca Gabon’u yönetti. Ali Bongo 14 yıl, babası Omar Bongo ise 42 yıl iktidarda kaldı. Aile yıllardır ülkenin petrol gelirlerini kişisel servetlerine aktarmakla suçlanıyor. BM verilerine göre, petrol zengini Gabon’da halkın üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.