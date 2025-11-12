Samanyolu Haber /Gündem / Bir zamanlar tek adamdı: Eşi ve oğlu 20 yıl ceza aldı /12 Kasım 2025 18:50

Bir zamanlar tek adamdı: Eşi ve oğlu 20 yıl ceza aldı

Gabon’da eski Devlet Başkanı Ali Bongo’nun eşi Sylvia Bongo ve oğlu Nureddin Bongo, yolsuzluk ve zimmet suçlamalarıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki gün süren davada gıyaben yargılanan ikiliye 100 milyon CFA frangı (yaklaşık 177 bin dolar) para cezası da verildi. Nureddin ayrıca devletin uğradığı zararı karşılamak üzere 1,2 trilyon CFA frangı (yaklaşık 2,1 milyar dolar) ödemeye mahkum edildi.

SHABER3.COM

Savcılığa göre anne ve oğul, Ali Bongo’nun 2018’de geçirdiği felç sonrasında onun zayıf sağlık durumundan yararlanarak ülkeyi kendi çıkarları doğrultusunda yönetti. Her iki sanık da suçlamaları reddederek yargılamayı “siyasi bir mizansen” olarak nitelendirdi.

Ali Bongo, Ağustos 2023’te General Brice Oligui Nguema liderliğinde gerçekleştirilen darbeyle görevden alınmıştı. Nguema daha sonra üniformasını çıkararak sivil bir lider olarak başkan seçildi.

Sylvia ve Nureddin Bongo, darbeden sonra 20 ay gözaltında tutulmuş, Mayıs 2025’te sağlık gerekçesiyle serbest bırakılarak Londra’ya gitmelerine izin verilmişti.

Mahkeme sürecinin hızla tamamlanması dikkat çekti. Davanın hafta sonuna kadar sürmesi beklenirken, karar ikinci gününde açıklandı. Nureddin Bongo, kararı “önceden belirlenmiş” olarak nitelendirdi.

Sylvia Bongo Fransa doğumlu ve Fransız vatandaşı. Anne ve oğul, gözaltında işkence gördüklerini iddia ederek geçen yıl Fransa’da suç duyurusunda bulunmuştu. Gabonlu yetkililer bu iddiaları reddetti.

Bongo ailesi, 50 yılı aşkın bir süre boyunca Gabon’u yönetti. Ali Bongo 14 yıl, babası Omar Bongo ise 42 yıl iktidarda kaldı. Aile yıllardır ülkenin petrol gelirlerini kişisel servetlerine aktarmakla suçlanıyor. BM verilerine göre, petrol zengini Gabon’da halkın üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir zamanlar tek adamdı: Eşi ve oğlu 20 yıl ceza aldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:28:36