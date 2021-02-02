Samanyolu Haber /Gündem / Bir ziyaret, 37 pozitif vaka /02 Şubat 2021 12:46

Bir ziyaret, 37 pozitif vaka

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde doğum yapan yakınını ziyaret için Kırklareli'den gelen koronavirüs hastası kadın 37 kişiye virüs bulaştırdı. 320 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

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Edirne'de alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte koronavirüs vakaları yüzde 90 oranında azaldı.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında rengi yeşile dönen kentte, tedbirler üst seviyede devam ederken, Süloğlu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde doğum yapan anneyi Kırklareli'den bir kadın akrabası ziyarete geldi. Ancak virüs taşıdığından habersiz kadının gelişiyle birlikte 320 nüfuslu mahallede art arda vaka görülmeye başlandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatıyla mahalle hemen karantinaya alındı. Semptom gösterenler, Edirne Sultan 1. Murat Hastanesi'ne yönlendirildi.

Yeni doğum yapan annenin de aralarında olduğu 37 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkanlar aynı hastanede tedaviye alınırken, temaslı olan kişilere, evlerinde ya da öğrenci yurtlarında karantina uygulanmaya başlandı.
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