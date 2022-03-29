Samanyolu Haber /Gündem / 'Bırakın manda yoğurdunu, kestane balını, ekmeği zor buluyoruz' /29 Mart 2022 08:18

'Bırakın manda yoğurdunu, kestane balını, ekmeği zor buluyoruz'

Erdoğan’ın manda yoğurtlu, kestane ballı tarifine halktan tepki... İstanbul Eminönü’nde halka, “Erdoğan’ın saydığı şifalı ürünleri alabiliyor musunuz” diye sorduk. “O’na afiyet olsun. Bunlar bizim için lüks” yanıtını aldık...

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Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre, Millet geçim derdiyle boğuşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan; manda yoğurtlu, medine hurmalı, kestane ballı ve yulaf ezmeli “şifalı” karışım tarifi verdi. Erdoğan'ın sözlerine çok sayıda siyasetçi ve vatandaş tepki gösterdi. SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Eminönü Çarşısı'nda halka ‘Bu ürünleri alabiliyor musunuz' diye mikrofon uzattı. Vatandaşlar şöyle isyan etti:



Yılmaz Tuna: Neredeee… O ürünlerden vazgeçtik, ekmek aldığımıza şükrediyoruz. Ekmekten de vazgeçtik; faturaları ödesek yetiyor bize. Başka bir şey istemiyoruz. Yedikleri şifa evet ama biz yiyemiyoruz.

Halis Bingöl: Bulunduramıyorum. Çünkü onları almak için benim aylığımın 12-15 bin lira civarında olması lazım. O'na afiyet olsun. O zaman vatandaşlara birer koli göndesin. Vatandaş da rahat etsin, onun gibi şifayı bulsun. O şifayı buluyorsa biz de bulmak istiyoruz.

Celal Yüksel: Saray'larda bunlar çok basit gibi geliyor. Yaşam mücadelesi veren insanın bu seçkin ürünlere ulaşması çok zor. Biz, ertesi gün ne yiyeceğimizin hesabını yapıyoruz.

Kazım Gümüş: Biz normal yoğurt bulamıyoruz, manda yoğurdunu nereden bulacağız? Onun için toz pembe dünya.

Cengiz İmat: Toplumun büyük bir kesimi bu ürünleri tedarik etmekte zorlanır. Bizim için lüks. Normal yoğurdu bile zor alıp yiyebiliyoruz.

Esma İpek: Apartmanca yoğurda girip bölüşürsek belki bulundurabiliriz. Biz Saray'da yaşamadığımız için o tariflere uyamıyoruz.

Mercan Şeker: Bulunduramam. Evimize birini alabiliyorsak, öbürünü alamıyoruz.

'Şifa reçetesi'nin bir porsiyonu 32 lira

Sözcü Adana temsilcisi Mehmet Serbes, ekonomik krizden beli bükülen halka sunulan ‘şifalı tarifin' bir öğünlük maliyetini hesapladı.

Serbes şöyle konuştu: 'Şifalı tarifini ben de denemek istedim. Bunun için şifalı tarifte adı geçen yiyecekleri aldım. Manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi birer kilo hesaplandığında 655 TL 85 kuruş ediyor. Ancak bir kişinin en fazla 50 gram yiyebileceğini düşünürsek bu da gün başına 32 TL'ye geliyor. 32 TL vatandaş için çok ciddi bir rakam. Bunu vatandaşımız nasıl ödesin? Üstelik sayın Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği şifalı karışım yüksek miktarda şeker içeriyor. Ben de şeker hastasıyım. Fakat Cumhurbaşkanı'ndan iyi bilecek halim yok. Şifalı diyorsa, şifalıdır. Bakalım ne olacak. Şekerimi yükseltip yükseltmeyeceğini merak ediyorum.”

1 porsiyonu 32 lira olarak hesaplanan bu sözde şifa reçetesini bir vatandaş günde bir porsiyon tüketse, ayda 960 lirasını sırf buna ayırması gerekiyor. Asgari ücretli bir kişinin, fahiş elektirik ve doğalgaz faturalarını, kirayı göz çnüne aldığınızda fazla söze gerek kalmıyor.
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