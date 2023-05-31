Samanyolu Haber /Gündem / Bırakma kararının arkasında ne var? /31 Mayıs 2023 17:06

Bırakma kararının arkasında ne var?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bırakacağını açıkladı. HDP MYK üyeleri bunun normal bir durum olduğunu öne sürerken Demirtaş’a çok yakın bir isim HDP'nin Demirtaş’ı yok saydığını belirtti.

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Seçimlerde HDP’nin kan kaybetmesinin ardından açıklama yapan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kendisine ve partisine yönelik bazı eleştir sunmuştu. Demirtaş bugün ise sosyal medya üzerinden aktif siyaseti bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

"Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle.”

‘BÜYÜTÜLMEMESİ GEREKEN BİR KONU’
Demirtaş’ın açıklaması siyasetin gündemine bomba gibi düştü. 

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, HDP MYK üyeleri Demirtaş’ın aktif siyaseti bırakma kararının büyütülmemesi gereken bir konu olduğunu öne sürerek cezaevindeki diğer siyasetçilerin de tweet ve demeçler üzerinden siyaset yapmadıklarını ve bu durumun da gayet normal olduğunu savundular. Demirtaş’ın parti içerisinde de bir görevinin bulunmadığını aktardılar.

‘DEMİRTAŞ SUSSUN İSTİYORLAR’
Ancak bu karara ilişkin Demirtaş’a yakın isimler ise Demirtaş’ın uzun bir süredir parti içerisinde dinlenmediğini belirtti. Demirtaş’a yönelik HDP içerisinde bir yok sayma durumu yaşandığını iddia eden isim, “Demirtaş sussun istiyorlar. Yaptığı öneriler dinlenmiyor. Üstüne bir de seçim sonuçları da böyle gelince Demirtaş’ı sorumlu tutmaya kalktılar. HDP içerisinde Demirtaş cezaevinden çıkmasın isteyenler var” dedi.

3 SAYFALIK ÖNERİYE TEK CÜMLELİK CEVAP
Demirtaş’ın HDP’ye yazdığı 3 sayfalık öneri metinlerine dahi HDP’den sadece, “Teşekkür ederiz” yanıtının geldiğini aktaran isim, “Demirtaş’ın boğazına kadar geldi. Artık dayanamadı” diye konuştu.
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