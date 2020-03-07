11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakın olduğu gerekçesi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) medyasından kovulan gazeteci Fehmi Koru da havlu attı.





Kendisine ait blogda okurları ile vedalaşan Koru, "Şairin dediği gibi 'Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.' En iyisi gönlün sesini duymazlıktan gelmek.Galiba yazı faaliyetine hiç değilse bir süreliğine ara verip güncellikten biraz uzak kalmak en iyisi." ifadelerini kullandı.







"AKLI ZORLAYAN BOYUTLARA ULAŞTI"





"Suriye ve Libya’da Türkiye’nin müdahil olduğu gelişmelerin her geçen çok daha tehlikeli hâle geldiğine işaret eden Koru, "Gazeteciler tutuklanmasın, yayınlara müdahale edilmesin, insanların haber alma hakları hiçbir gerekçeyle sınırlanmasın diye yırtınıp duruyorum." dedi.





Koru şöyle devam etti: "Son günlerde olanlar, olanlara hükümet çevrelerinden ve iktidar partisinin itibar ettiği yazarlar ve yorumcular tarafından verilen destekler aklı zorlayan boyutlara erişti."





FEHMİ KORU'NUN VEDA YAZISI:





"Dört yıldır durmadan yazıyorum; galiba biraz dinlensem iyi olacak.







Geçmişte ben neyi savunuyor idiysem, şu yakınlarda neyin olmasını nelerin olmamasını istemişsem, Türkiye’de şu sıralarda hemen hepsinin tersi işler gündemi belirliyor.





Suriye ve Libya’da Türkiye’nin müdahil olduğu gelişmeler her geçen günü ülke ve insanı için çok daha tehlikeli hâle getiriyor.





Fehmi Koru, AKP hükümetinin gazeteciler üzerinde kurduğu baskıdan yakınarak makale yazmaya son verdi.

Gazeteciler tutuklanmasın, yayınlara müdahale edilmesin, insanların haber alma hakları hiçbir gerekçeyle sınırlanmasın diye yırtınıp duruyorum; son günlerde olanlar, olanlara hükümet çevrelerinden ve iktidar partisinin itibar ettiği yazarlar ve yorumcular tarafından verilen destekler aklı zorlayan boyutlara erişti.







Yeniden aynı şeyleri kim bilir kaçıncı kez tekrar etmenin kimseye bir yararı var mı? Varsa ben bilmiyorum.

Şairin dediği gibi “Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.”





En iyisi gönlün sesini duymazlıktan gelmek.





Galiba yazı faaliyetine hiç değilse bir süreliğine ara verip güncellikten biraz uzak kalmak en iyisi.





Okurlarımın da beni anlayışla karşılayacaklarına inanıyorum.





Merak edilmesin. Bu yorgunluk hâli geçer geçmez yine sizinle olurum."