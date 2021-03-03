Samanyolu Haber /Ekonomi / Birçok AVM batacak, çoğu bankalara devredilecek /03 Mart 2021 13:53

Birçok AVM batacak, çoğu bankalara devredilecek

Türkiye'de toplam 150 milyar dolarlık Alışveriş Merkezi (AVM) yatırımı bulunuyor. Bunun yüzde 25'i yabancılara ait. Uzun zamandır yabancı yatırımcının Türkiye’den çıkmayı düşündüğünü söyleyen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, “Ama Cumhurbaşkanı’nın hukuk ve ekonomi reformu açıklamasından sonra şimdi ne olacağını bekliyorlar. Hukuki güvenlik şart” diye konuştu.

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Şu anda bireysel kapanmaların olduğunu ancak perakende zinciri iflası olmadığını belirten Altaş, AVM yatırımcılarının pandemi döneminde 25 milyar liralık yıllık gelirinin 9 milyar lirasından vazgeçtiğini anlattı. Şehriban Kıraç'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre AVM'lerin günah keçisi olarak gösterildiğini eleştirisinde bulunan Altaş, sektörün doğrudan 500 bin kişiye istihdam sağladığına işaret etti.

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AVM yatırımcılarının toplam borcunun 13 milyar doları bulduğunu vurgulayan Altaş, "Türkiye’deki döviz oynamaları nedeniyle ödemekte zorlanıyoruz. Çünkü gelirimiz artık döviz değil. Ya bizi kira kurunda çevirdiğiniz gibi borcumuzu da o kurdan çevirin TL olarak devam edelim ya da 1 yıllık faizsiz öteleme verin" çağrısında bulundu.

"Kredi ertelemesi olmazsa ne gibi sonuçlar doğurur?" sorusuna ise Altaş'ın yanıtı şöyle oldu: "AVM yatırımcılarının tek yatırımı AVM’ler değil. Sanayiciler var, perakendeciler var. Buradan çıkaramaz ama başka malını satarak buradaki borcunu kapatır. İlk başlarda borç nedeniyle bankalara 120 AVM geçeceği söylendi. 30’a yakın olur demiştim. Bir kısmı bankalarla oturup sorunu çözebilir, bir kısmı başka yerden para bulup çözer. Pandemi sonrasına 5-6 AVM sorunlu çıkar. Yabancı yatırımcı şöyle bakıyor; ben 10 lira koydum 5’ini cebimden koydum 5’ini de kredi çektim, bu 5’i de AVM kazansın ödesin, ödemiyorsa batsın gözüyle bakıyor. Bu mantıkla bakılan AVM’lerde sorun çıkabilir. Geçecekse bankaların eline büyük AVM’ler geçecek. Yabancı bankaya bırakır gider. O AVM batıp da depoya dönecek değil."
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