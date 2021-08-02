Samanyolu Haber /Gündem / Birçok bakanın bileti kesildi iddiası /02 Ağustos 2021 14:36

Birçok bakanın bileti kesildi iddiası

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, kabine değişikliği ile ilgili kulis bilgilerini aktardı. Yetkin, birçok bakanın görevden alınacağını iddia etti.

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Murat Yetkin, yetkinreport.com'da yer alan "Ankara da yanıyor: kabine bir gidiyor, bir geliyor" başlıklı yazısında kabine değişikliği hakkında kulis bilgilerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifasını verdiğini, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da istifayı kabul ettiğini belirten Yetkin, "Kurban Bayramı ardından, tıpkı geçen sene olduğu gibi yeniden tırmanışa geçen kovit salgının faturası ise bu defa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çıkabilir" dedi. 

Yetkin ayrıca, "Ankara siyasetiyle ilgilenen hemen herkes Pakdemirli’ye gidici gözle bakıyor" diye belirtti.

'ACISINI KABİNE ÜYELERİNDEN ÇIKARABİLİR'
"Ege ve Akdeniz’deki ormanlar yanıyor, evler, köyler yok oluyor, canlar gidiyor. Ankara’daki yangınsa siyasi; orada da koltuklar bir gidiyor, bir geliyor" diyen Yetkin, "Marmaris’te insanlar yangın tehdidi altındayken itfaiye, cankurtaran trafiğini konvoyuyla kesip otobüsten çay paketleri atmasıyla tepki toplayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, acısını kabine üyelerinden çıkarabilir. Toplantıdan bazıları başı önde çıkabilir" ifadelerini kullandı.

'BİRİLERİNE FATURA ETMESİ ARTIK KAÇINILMAZ'
Yetkin, "Şu kadarını söyleyeyim, bir ihtimal bu yazı dahil kuliste yayılan iddiaların etkisiyle bazı kabine üyeleri koltuklarında bir süre daha, örneğin Eylül sonu-Ekim başına dek oturmaya devam edebilir. Ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın birbiri ardında bu kadar sarsıntıyı bir şekilde birilerine fatura etmesi artık kaçınılmaz görünüyor" ifadelerini kullandı.
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