Samanyolu Haber /Gündem / Birçok evde var: Ünlü markanın oda kokusu yasaklandı! /10 Temmuz 2025 13:41

Birçok evde var: Ünlü markanın oda kokusu yasaklandı!

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden piyasadan toplatılma kararı alınan ve satışı yasaklanan bir ürünü daha duyurdu. Ünlü marka Zara Home’un oda kokusunda kimyasal tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncelleyerek açıkladığı skandal gıda listelerine her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken, Ticaret Bakanlığı da sağlığı tehdit eden ürünün piyasadan toplatılacağını duyurdu.

ZARA HOME’DA BÜYÜK SKANDAL
Bakanlık, yeni listesinde Zara Home markasının oda kokusunun “Kimyasal, Yanıklar, Yaralanmalar” riski ile toplatılma kararı alındığını açıkladı.

PİYASADAN TOPLATILIYOR
Itx Turkey Perakende İthalat İhracat Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait Zara Home ürününün güvensizlik nedeni sistemde şöyle belirtildi: Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve ek-2 3.2 (ts en ıso 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır.

Ticaret Bakanlığı, daha önce de ünlü L'actone markasının ‘Sweet Sugar Oda Kokusu’ ile ‘Melon Oda Kokusu’ ürünlerinde kimyasal tespit edildiğini duyurmuştu.
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