Birçok ilde eylem çağrısı yapıldı: İkinci Gezi mi başlıyor?

Beraat kararının bozulmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde görülen üçüncü Gezi Parkı Davası'nın karar duruşması sonucunda Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verildi.
Gezi Davası’nda verilen hapis cezası kararları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin birçok ilinden eylem çağrısı yapıldı.
İşte il il düzenlenecek eylemler;
İSTANBUL
İstanbul'daki eylem, Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim İpek Sokak'ta bulunan TMMOB MAkina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin önünde bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek.
ANKARA
Ankara'daki eylem, bugün saat 17.00'de Ulus Atatürk Heykeli önünde yapılacak.
İZMİR
İzmir'deki eylem ise İzmir Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bugün saat 18.00'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin önünde gerçekleştirilecek.
ESKİŞEHİR
26 Nisan Salı - ESPARK - Saat: 18.30
BURSA
26 Nisan Salı - Setbaşı - Saat: 18.00
Orhangazi Parkı - Saat: 18.00
ANTALYA
26 Nisan Salı - Attalos Meydanı - Saat: 18.30
ADANA
26 Nisan Salı - Atatürk Parkı - Saat: 17.30
ANTAKYA
26 Nisan Salı - Uğur Mumcu Meydanı - Saat: 18.30
SAMSUN
26 Nisan Salı - Süleymaniye Geçidi - Saat: 18.00
ZONGULDAK
26 Nisan Salı - Madenci Anıtı - Saat 18.00
KOCAELİ
26 Nisan Salı - İzmit İnsan Hakları Parkı - Saat: 17.30
ÇORUM
26 Nisan Salı - Eğitim Sen önü - Saat: 17.00
DENİZLİ
26 Nisan Salı - Candoğan Parkı - Saat: 18.00
MUĞLA
26 Nisan Salı - Milas Atapark - Saat: 17.30
Menteşe Sınırsızlık Parkı - Saat: 18.30
Marmaris Atatürk Meydanı - Saat: 18.30
Bodrum Belediye Meydanı - Saat: 18.30
MANİSA
26 Nisan Salı - Manolya Meydanı - Saat: 18.00
MALATYA
26 Nisan Salı - PTT önü - Saat: 17.30
VAN
26 Nisan Salı - Aydın Perihan AVM önü - Saat: 17.00