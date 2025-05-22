Birçok ilde hissedildi: Ege'de 6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.





Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.





Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1, derinliğini de 25.3 kilometre olarak duyurdu.





İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA!

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Denizi'nde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi.





Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:





"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."