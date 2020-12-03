Samanyolu Haber /Gündem / Birçok ilde vakalar %100 arttı /03 Aralık 2020 10:47

Birçok ilde vakalar %100 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 Kovid-19 vaka artışı olduğunu belirterek, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında" ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık müdürleriyle çevrim içi görüştüklerini açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu illerde salgının seyrini yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

'İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı'

"Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor."


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