Samanyolu Haber /Gündem / Birçok kentte hava ambulansı hizmetine son veriliyor /17 Haziran 2022 16:46

Birçok kentte hava ambulansı hizmetine son veriliyor

Sağlık Bakanlığı, maliyetlerin artışı gerekçesiyle aralarında Bursa'nın da bulunduğu bazı illerde Ekim 2022'den itibaren hava ambulans hizmetine son verme kararı aldı. Karara tepki gösteren CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "AKP hükümeti en temel hizmetleri bile veremez duruma düşmüştür. 3 milyon 200 bin nüfuslu bir kentin hava ambulansının olmaması kabul edilemez" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, illere gönderdiği bir yazıyla kur farkından dolayı maliyetlerin artması sonucu Bursa başta olmak üzere Sivas, Çanakkale, Malatya ve Afyon’da Ekim 2022’den hava ambulansı hizmetine son verdiğini duyurdu.

5 ildeki hava ambulans merkezleri kaderine terk edilirken burada çalışan personel ücretsiz izne ayrıldı.

Sanayi kenti Bursa'nın Türkiye’nin dördüncü büyük ili olduğunu hatırlatan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, bir hizmetten daha mahrum kalacağının altını çizdi.

Karaca şunları söyledi:

"Yatak garantili Bursa Şehir Hastanesi'nin ayakta kalabilmesi için şehir merkezinde bulunan Memleket hastanesi, Zübeydehanım Doğumevi, Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi kapatıldı. Yerine yeni hastane de açılmadı. Nüfus artıyor ama yatak kapasitesi, Şehir Hastanesi devreye alınmış olmasına rağmen yerinde sayıyor. Memleket Hastanesi yeniden açılacak denildi ama hiçbir hareket yok. Numune Hastanesi'nin yıkılmasıyla boş kalan arazide de hiçbir yeni proje yok. AKP Hükümeti sağlık hizmetleri bakımından Bursa'da sınıfta kalmıştır. Şimdi de hava ambulansı kaldırılıyor. Bursa gibi bir kent için manidar bir karar. AKP hükümeti artık ülkeyi yönetemediği gibi, Bursa'nın müjdeci siyasetçilerinin de ambulans helikopter hizmetine bile sahip çıkamadığını görüyoruz. Ulaşımda karayoluna mahkûm edilen, havaalanı verimli işletilemeyen, demiryolu projesi bir türlü bitirilemeyen Bursa AKP hükümetinin elinde bir üvey evlada döndürülmüş bulunuyor."

Karaca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen İl Başkanı Karaca, bu kararın derhal iptalini talep etti.
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