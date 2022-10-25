Birçok kentte yapılan operasyonlarda yedisi gazeteci 12 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında Diyarbakır, Ankara, Van, Mardin, Şanlıurfa'da, yedisi Mezopotamya Haber Ajansı (MA) ve JİNNEWS muhabirleri olan 12 kişi gözaltına alındı.





Sabah saatlerinde başlayan operasyonda, MA'nın Ankara'daki bürosuna baskın düzenlendi ve eş zamanlı yapılan ev baskınlarında ajans muhabirlerinden Zemo Ağgöz ve Berivan Altan gözaltına alındı.





Diyarbakır'da yapılan ev baskınlarında ise muhabir Selman Güzelyüz ile JINNEWS muhabiri Habibe Eren ve Derya Ren gözaltına alındı.





Gözaltına alınanlardan gazeteciler arasında MA'nın İstanbul'daki Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever de var.





MA Van muhabiri Hakan Yalçın, Öznur Değer, Şanlıurfa muhabiri Emrullah Acar ile Ceylan Şahinli de gözaltına alındı.





BBC Türkçe'ye konuşan MA'nın editörlerinden Sedat Yılmaz, tüm muhabirlerin kamera, bilgisayar gibi teknik malzemelerine, kitap ve belgelerine de el konulduğunu söyledi ve ajansın Ankara bürosundaki aramaların devam ettiğini belirtti.





Sedat Yılmaz, gözaltı gerekçesini tam olarak öğrenmediklerini ama Türkiye'nin PKK operasyonlarında "kimyasal silah kullandığı" yönündeki iddialarla ilgili yapılan haberler nedeniyle operasyonun başlatıldığını tahmin ettiklerini söyledi.





Haziran ayında tutuklanan 16 gazetecinin durumuyla ilgili hâlâ bir iddianame hazırlandığını hatırlatan Sedat Yılmaz ''Suçlama belli değil, iddianame ortada yokken yeni bir toplu ve çoklu gözaltılarla karşı karşıyayız,'' dedi.





Yılmaz şöyle konuştu:





''Dosyanın içeriğine dair bir bilgimiz yok ama kimyasal silahların gündeme gelmesi ve bununla bağlantılı bir baskın olduğu anlaşılıyor. Zaten bunun sinyalleri verilmişti ve bu konuyu konuşan, gündeme getirenlerin kim varsa susturulacağına dair hem Cumhurbaşkanı hem İçişleri hem de Milli Savunma Bakanları açıklama yapmışlardı. Görünen o ki bu gündemle bağlantılı MA'yı susturma, ayrıca Kürt sorunu etrafında dönen konuları duyurmamaya yönelik bir şey olduğu anlaşılıyor. ''