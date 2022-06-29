Samanyolu Haber /Gündem / Birçok şehirde 4 TL'ye çıkan ekmek fiyatı o ilde 5 TL oldu /29 Haziran 2022 19:42

Birçok şehirde 4 TL'ye çıkan ekmek fiyatı o ilde 5 TL oldu

Artan enflasyon ve döviz kurları sonrasında yükselen girdi fiyatları unlu mamüllere zam olarak yansırken, birçok ilde 4 TL'ye çıkan ekmek fiyatının Eskişehir'de 5 TL olduğu aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Eskişehir Ticaret Odası meclis toplantısında, Fırın İşletmecileri Komitesi tarafından talep edilen zam kabul edildi.

Ekmeğe bayram sonunda uygulanmak üzere yüzde 33 oranında zam yapıldı.

Eskişehir’de geçen aralık ayında iki kez zam uygulanarak 210 gramı 2 lira 50 kuruştan satılan ekmek, son olarak nisan ayında zamlanmıştı.

210 gramı 3 liradan satılan ekmeğin maliyetini kurtarmadığını belirten fırıncılar, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde zam talebinde bulundu.

200 gramı 3 liradan satılan ekmeğin fiyatı 4 lira olurken, 250 gramı 4 lira olan ekmeğin fiyatı ise 5 lira olarak belirlendi.
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