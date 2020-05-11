Samanyolu Haber /Gündem / Birçok ürüne yüzde 30 ek gümrük vergisi getirildi /11 Mayıs 2020 18:49

Birçok ürüne yüzde 30 ek gümrük vergisi getirildi

Altın, mücevher, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ve birçok başka ürüne ek gümrük vergisi getirildi

SHABER3.COM

 Eylül ayına kadar yüzde 30 olarak uygulanacak vergi, sonrasında yüzde 25'e düşecek.

Çok sayıda ürüne yüzde 30'a kadar ilave gümrük vergisi getirildi.  

Vergi duyurusunda, "Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 hastalığı tüm ülkelerin ekonomilerini ve dış ticaretlerini olumsuz şekilde etkilemektedir" ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada Eylül ayına kadar yüzde 30 olarak uygulanacak verginin sonrasında yüzde 25'e düşeceği belirtildi. 

Ek vergi getirilen ürünler şu şekilde: 

Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar. 
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