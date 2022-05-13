Samanyolu Haber /Gündem / Bireysel emekliliğe 500 bin dolar yatıran TC vatandaşlığını alacak /13 Mayıs 2022 15:11

Bireysel emekliliğe 500 bin dolar yatıran TC vatandaşlığını alacak

Türk vatandaşlığı için 250 bin dolara gayrimenkul alma şartını 400 bin dolara çıkaran Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan imzalı karara göre, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine girenlere de TC vatandaşlığı verilecek.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş için aranan 250 bin döviz tutarında taşınmaz satın alınması şartı, 400 bin döviz tutarına yükseltildi.

BES İLE VATANDAŞLIK
Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebileceği aktarıldı. Kararın bugün itibariyle yürürlüğe girdiği belirtildi.

Kararların, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46’ıncı maddesi gereğince verildiği ifade edildi.
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