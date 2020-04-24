Samanyolu Haber /Ekonomi / Bireysel emeklilikte devlet katkısı yüzde 10'a indi /24 Nisan 2020 10:59

Bireysel emeklilikte devlet katkısı yüzde 10'a indi

Hazine sıfırı tüketince hükûmet çareyi bireysel emeklilik sisteminde (BES) devletin katkı payını azaltmakta buldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı oranı yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde yüzde 10 oldu.

Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun ilgili maddesine uyarınca işverenler tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde 10 olarak belirlendi.

O MADDE MARTTA İLAVE EDİLDİ

Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanununun ek. 1. maddesinde, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payı yüzde 25 olarak belirtiliyor. 

Mart ayında maddeye eklenen bir cümleyle Cumhurbaşkanına, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10'a kadar indirme yetkisi verilmişti.

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