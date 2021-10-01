Birgün, Erk Acarer ile yollarını ayırdı

Birgün gazetesi, Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti.





Ne olmuştu?





Acarer'in Peker'in tweetlerini paylaşması tartışmalara neden olmuştu. Acarer, bilgileri teyit ettiğine dair kendisine destek veren Peker'e teşekkür etmiş, "Eleştirilerin de başımın üstünde yeri var" demişti.





Peker ise Acarer'i eleştiren Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'yi hedef alarak, "Erk Acarer’in bu namuslu tavrını Z kuşağı gelecekte saygıyla anarken Faruk Bildirici gibi kişileri ise nasıl anacaklarını hep beraber göreceğiz." görüşünü savunmuştu.





Peker, yaklaşık iki saat sonra attığı ek tweet'te ise "Eleştirirken nezaket sınırını biraz aşmış olabilirim." ifadeleriyle Bildirici'yi etiketleyerek 'özür' dilemişti.