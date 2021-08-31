Samanyolu Haber /Gündem / BirGün gazetesi yazarı Güvenç Dağüstün saldırıya uğradı /31 Ağustos 2021 09:40

BirGün gazetesi yazarı Güvenç Dağüstün saldırıya uğradı

Opera sanatçısı ve BirGün gazetesi yazarı Güvenç Dağüstün, konser çıkışında kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

SHABER3.COM

BirGün gazetesi yazarı ve sanatçı Güvenç Dağüstün'ün konser sonrasında saldırıya uğradığı öğrenildi.

Dağüstün’ün avukatı Serkan Günel yaptığı açıklamada, “Müvekkilim, arkadaşım @guvencdagustun’ün bu akşamki özgürlük parkı konseri sonrası saldırıya uğradığını öğrendim. Şimdi hastanede rapor alınacak, yanına gidiyorum. Umarım failler yakalanacak olayın iç yüzü kısa sürede anlaşılacaktır” dedi.

Dağüstün de sosyal medya hesabından iyi olduğunu duyurarak, "Çok telefon, mesaj geliyor. Dönemiyorum. Darp raporu aldım, karakolda ifade veriyorum. Avukatım, arkadaşlarım yanımda. Belediye yetkilileri yanımda. Merak etmeyin. Şu işler bitsin, detaylı yazarım. Ama saldırganlar kimdi, neydi şimdilik bilmiyorum" mesajını paylaştı.

SALDIRGANLAR BİR SÜRE TAKİP ETMİŞ

Saldırı sonrası yüzü, kolu ve bacağında morluklar bulunan sanatçıya saldıranların 2 kişi olduğu belirtilirken, saldırganların Dağüstün'ü bir süre gözledikleri öğrenildi.

BirGün'e konuşan avukat Serkan Günel, saldırganların "Bu bu vurun" diyerek yumruk ve tekmelerle saldırdığını söyledi. Günel özel güvenliğin olay yerine gelmesiyle saldırganların kaçtığını ifade etti.

birgun-gazetesi-yazari-guvenc-dagustun-saldiriya-ugradi-916141-1.

"İKİ KİŞİ AYAĞIMDAN SÜRÜKLEDİ"

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Güvenç Dağüstün, "Saat 22:50’de konser alanından ayrıldım. Park içerisinde arkadaşımla yürürken karşımdan gelen bir kişi bana yumruk attı ve yere düştüm. Ardından yanındakilere ‘vurun vurun’ diye bağırdı. İki kişi ayağımdan sürükledi ve bana yerdeyken vurdular. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar araya girip yardım etti. Öğrendiğim kadarıyla iki kişi de gözcü olarak bekliyormuş" açıklamasında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BirGün gazetesi yazarı Güvenç Dağüstün saldırıya... Sonraki Haber >>

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:53:26