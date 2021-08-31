BirGün gazetesi yazarı Güvenç Dağüstün saldırıya uğradı

BirGün gazetesi yazarı ve sanatçı Güvenç Dağüstün'ün konser sonrasında saldırıya uğradığı öğrenildi.



Dağüstün’ün avukatı Serkan Günel yaptığı açıklamada, “Müvekkilim, arkadaşım @guvencdagustun’ün bu akşamki özgürlük parkı konseri sonrası saldırıya uğradığını öğrendim. Şimdi hastanede rapor alınacak, yanına gidiyorum. Umarım failler yakalanacak olayın iç yüzü kısa sürede anlaşılacaktır” dedi.



Dağüstün de sosyal medya hesabından iyi olduğunu duyurarak, "Çok telefon, mesaj geliyor. Dönemiyorum. Darp raporu aldım, karakolda ifade veriyorum. Avukatım, arkadaşlarım yanımda. Belediye yetkilileri yanımda. Merak etmeyin. Şu işler bitsin, detaylı yazarım. Ama saldırganlar kimdi, neydi şimdilik bilmiyorum" mesajını paylaştı.



SALDIRGANLAR BİR SÜRE TAKİP ETMİŞ



Saldırı sonrası yüzü, kolu ve bacağında morluklar bulunan sanatçıya saldıranların 2 kişi olduğu belirtilirken, saldırganların Dağüstün'ü bir süre gözledikleri öğrenildi.



BirGün'e konuşan avukat Serkan Günel, saldırganların "Bu bu vurun" diyerek yumruk ve tekmelerle saldırdığını söyledi. Günel özel güvenliğin olay yerine gelmesiyle saldırganların kaçtığını ifade etti.



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"İKİ KİŞİ AYAĞIMDAN SÜRÜKLEDİ"



Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Güvenç Dağüstün, "Saat 22:50’de konser alanından ayrıldım. Park içerisinde arkadaşımla yürürken karşımdan gelen bir kişi bana yumruk attı ve yere düştüm. Ardından yanındakilere ‘vurun vurun’ diye bağırdı. İki kişi ayağımdan sürükledi ve bana yerdeyken vurdular. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar araya girip yardım etti. Öğrendiğim kadarıyla iki kişi de gözcü olarak bekliyormuş" açıklamasında bulundu.