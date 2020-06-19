Samanyolu Haber /Gündem / Biri 10 günlük iki bebeğiyle tutuklandı /19 Haziran 2020 09:45

Biri 10 günlük iki bebeğiyle tutuklandı

Diyarbakır’da hakkında “Örgüte yardım etmek” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Eylem Oyunlu, 10 günlük bebeği ve 2 yaşındaki kızıyla birlikte tutuklandı.

SHABER3.COM

MA’nın aktardığına göre, Lice Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Eylem Oyunlu (27), 10 günlük bebeği ve 2 yaşındaki kızıyla ifade vermek için gittiği Lice’de savcılık ifadesi ardından tutuklandı. “Örgüte yardım etmek” iddiasıyla Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ifadesi ardından Lice Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama istemiyle sevk edilen Oyunlu tutuklandı. Oyunlu, henüz kimliği bile olmayan 10 günlük bebeği ve 2 yaşındaki kızıyla birlikte Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

DAHA ÖNCE DE ANNE VE KARDEŞLERİ TUTUKLANMIŞTI

Diyarbakır Lice’de 14 Nisan’da başlatılan askeri operasyon ardından gözaltına alınan Oyunlu’nun annesi Dilber, kardeşleri Tuba ve Harun Oyunlu 20 Nisan’da “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklamıştı.

“BAŞINIZ GÖĞE ERDİ, DEĞİL Mİ?”

Gerçekleştirilen tutuklamaya HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Lohusa kadın ve bebeği cezaevinde! Başınız göğe erdi, değil mi?” diyerek ve Adalet Bakanlığı resmi sosyal medya hesabını etiketleyerek tepki gösterdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biri 10 günlük iki bebeğiyle tutuklandı Sonraki Haber >>

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:13:53