Biri 10 günlük iki bebeğiyle tutuklandı

MA’nın aktardığına göre, Lice Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Eylem Oyunlu (27), 10 günlük bebeği ve 2 yaşındaki kızıyla ifade vermek için gittiği Lice’de savcılık ifadesi ardından tutuklandı. “Örgüte yardım etmek” iddiasıyla Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ifadesi ardından Lice Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama istemiyle sevk edilen Oyunlu tutuklandı. Oyunlu, henüz kimliği bile olmayan 10 günlük bebeği ve 2 yaşındaki kızıyla birlikte Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.







DAHA ÖNCE DE ANNE VE KARDEŞLERİ TUTUKLANMIŞTI





Diyarbakır Lice’de 14 Nisan’da başlatılan askeri operasyon ardından gözaltına alınan Oyunlu’nun annesi Dilber, kardeşleri Tuba ve Harun Oyunlu 20 Nisan’da “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklamıştı.





“BAŞINIZ GÖĞE ERDİ, DEĞİL Mİ?”





Gerçekleştirilen tutuklamaya HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Lohusa kadın ve bebeği cezaevinde! Başınız göğe erdi, değil mi?” diyerek ve Adalet Bakanlığı resmi sosyal medya hesabını etiketleyerek tepki gösterdi.