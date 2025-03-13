Samanyolu Haber /Spor / Biri 17 biri 20 yaşında öldü: Halı sahada neler oldu? /13 Mart 2025 17:28

Biri 17 biri 20 yaşında öldü: Halı sahada neler oldu?

İstanbul'da iki ayrı halı saha maçı sırasında fenalaşan Berat Yelkenbasan (20) ve Hasan Yalavaç (17) kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Yelkenbasan ve Yalavaç'ın fenalaştığı anlar kameraya takıldı.

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Olay, 27 Şubat saat 23.00 sıralarında Bakırköy, Kartaltepe Mahallesinde bulunan halı sahada meydana geldi. Berat Yelkenbasan, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Berat Yelkenbasan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 13 Mart'ta arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Hasan Yalavaç fenalaşarak yere düştü. Yalavaç'ın yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları yardımına koşarak durumunu kontrol ettikten sonra sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yalavaç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 hafta arayla yaşanan halı saha ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.
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