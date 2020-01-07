Biri Arapça, öbürü Çin'ce tweet attı... Türklerse konuya tamamen Fransız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'da Arapça yaptığı paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul'dan çekildi" dedi. Ongun, kişisel Twitter hesabında Arapça yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul'dan çekildi" dedi.



Ongun'un bu paylaşımı neden Arapça yaptığı öğrenilemedi.

Ongun'un mesajının ardından Cumhurbaşkanlığı'nda benzer görev icra eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Kanal İstanbul projesine ilişkin sosyal medya hesabından Çince paylaşım yapması dikkat çekti.





Altun, Twitter hesabından paylaştığı tanıtım videosunda, “Dünya deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline gelecek” ifadelerini kullandı.





