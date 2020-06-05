Biri bebek İki çocuğu var, eşi tutuklu, kendisi de bugün gözaltına alındı

Biri 6 aylık olmak üzere iki çocuğu bulunan Bircan Erdem 06.30’da gözaltına alındı. Eşi de 1,5 yıldır tutuklu olan Erdem, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.







Boldmedya'da yer alan habere göre sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bircan Erdem’in kardeşi “3 yıldır yurt dışındayım ama ne tadım oldu ne tuzum. Ailemin yarısının yurt dışı çıkış yasağı vardı. Doğum yaptım, kimsem yoktu. Canım kardeşim ve eşi ha tutuklandı ha tutuklanacak diye hep endişeliydim. Eşi tutuklandı sonunda. Tek başına bebeğini dünyaya getirdi kardeşim. Ama endişe hiç bitmedi polisler ha geldi ha gelecek korkusu. Nilüfer doğdu ve 6 aylık oldu. Sonunda olan oldu.” dedi.





HASTA ANNEMİ, ÇOCUKLARI PERİŞAN ETTİNİZ





Kardeşi tutuklanırsa Nilüfer bebeğin de hapse girmek zorunda kalacağını söyleyen abla Erdem, “Kardeşim Nilüfer’i bebeğini kucakladığında eşi yanında yoktu. Eğer tutuklanırsa Murat anane ile kalacak, Nilüfer Bebek cezaevinde büyüyecek. Bu adaletsizliğe son verelim. Lütfen destek olunuz. Anneanne hasta ve yalnız. Yüksek tansiyon, migren, panik atak hastası ve üzüntüden daha önce 2 defa mide kanaması geçiren annemi perişan ettiniz. Çocukları perişan ettiniz.” ifadelerini kullandı.

Bircan Erdem'in eşi de cadı avı mağdurlarından





