Samanyolu Haber /Teknoloji / Biri bizi gözetliyor mu? /01 Ocak 2022 16:38

Biri bizi gözetliyor mu?

Washington Post Gazetesi, Çin'in Facebook ve Twitter verilerini otomatik olarak toplayan ve yerel Çin sunucularında gerçek zamanlı olarak depolayan bir yazılım ürettiğini ve bu sayede tüm Batı'yı takip ettiğini iddia etti. İddia sonrası Twitter açıklama yaparken Çin ve Facebook sessizliğini koruyor.

SHABER3.COM

Washington Post Gazetesi Çin'in, devlet kurumlarını, ordusunu ve polisini yabancı hedeflerle ilgili bilgilerle donatmak için Facebook ve Twitter da dahil olmak üzere dünya genelinde sosyal medya madenciliği yaparak veri topladığını duyurdu.

320 BİN DOLARLIK YAZILIM

Hürriyet'te yer alan habere göre Çin'in son on yılda geliştirdiği ve özellikle siyasi açıdan hassas bilgiler konusunda kullanılan 'kamuoyu analiz yazılımı' adı verilen veri gözetim ağı içinde Twitter'dan veri toplayan, devlete ait 320 bin dolarlık bir medya yazılımı da yer alıyor. Çin bu sayede yabancı gazeteci, siyasi ve akademisyenlerle ilgili verileri toplayabiliyor.

HONG KONG İLE TAYVAN

Aynı ağ içerisinde ayrıca polisin kullandığı, Batı'nın Hong Kong ve Tayvan'daki konuşmalarını analiz eden 216 bin dolarlık bir Pekin polis istihbarat programı da bulunuyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir merkezdeyse yurtdışında Uygurca hazırlanmış içerikler veritabanına kaydediliyor.
Bu gözetleme ağları, Pekin'in büyük veri ve yapay zeka yoluyla yabancı propaganda çabalarını iyileştirmeye yönelik adımlarının sadece bir parçası. Pekin yönetimi ayrıca çıkarlarını baltalayan eğilimler için gerçek zamanlı alarmlar vermek üzere tasarlanmış bir uyarı sistemi ağı oluşturuyor.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Çin'in gizli planının ortaya çıkması üzerine açıklama yapan Twitter sözcüsü Katie Rosborough, "Geliştirici politikamız ve koşullarımız uyarınca gözetim amacıyla API'mizin kullanımını yasaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK SUSKUN

Facebook, izlemeden haberdar olup olmadığı veya Çin'in platformda veri toplamaya yetkili olup olmadığı konusunda yorum taleplerine yanıt vermedi. Çin Dışişleri Bakanlığı da aynı şekilde sessizliğini koruyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biri bizi gözetliyor mu? Sonraki Haber >>

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

1. Uluslararası Şiir Yarışması

1. Uluslararası Şiir Yarışması

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:50:47