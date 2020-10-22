Samanyolu Haber /Medya / Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi /22 Ekim 2020 13:10

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Habertürk'ün AKP'li yazarı Kemal Öztürk ve A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür yaşadıkları tartışmaların ardından ilk kez karşı karşıya geldi. Öztürk'ün Adil Gür hakkındaki, "KKTC seçimlerinde Mustafa Akıncı kazanamazsa bu mesleği bırakırım dedi" iddiasının tartışıldığı programda, Gür söz konusu cümleyi kurmadığını söyledi, Öztürk ise çoluk çocuğunun üzerine yemin etti.

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Kemal Öztürk, Adil Gür hakkındaki yazısının ardından Gür'ün kendisini aradığını ancak yazıyı kaldırmaya veya düzelttirmeye yönelik herhangi bir şey söylemediğini ve açıklama yapmak için seçim gecesine kadar beklediğini söyledi. Öztürk, "Namusum, şerefim ve üç çocuğum üzerine yemin ediyorum, o cümleleri sarf ettin ben de yazdım. 'Ersin Tatar kazanırsa ben bu işi bırakırım, televizyona da çıkmam' cümlesini sarf ettiniz, ben de yazdım" dedi. 

Adil Gür ise "Diyorum ki, 20 cümleden, değil 18'nin ikisinin bana ait olduğunu ispat et, her türlü iddianı ve iftiranı kabul ederim diyorum. Değneğimi gömdüm ama unutmadım. Artık değneğimi elime aldım. Herkes haddini bilecek"  diyerek  söz konusu sözleri söylemediğini ifade etti. 
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Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

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