Biri profesör iki doktor daha koronaya yenik düştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademisyenlik yapan emekli Prof. Dr. Erol Turaçlı'nın korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

TTB haberi, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin duayen akademisyenlerinden Emekli Prof. Dr. Erol Turaçlı'yı COVID-19 nedeniyle yitirdik. Ailesine ve sağlık camiasına baş sağlığı dileriz” sözleriyle paylaştı.

TTB, bir başka paylaşımında ise Elazığ'da Üroloji Uzmanı olarak görev yapan 67 yaşındaki Dr. Nevzat Açık'ın Covid-19 nedeniyle vefat ettiği bildirdi.





Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Bir arkadaşımızı daha kaybettik. Elazığ’da görev yapan meslektaşımız Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Açık bu akşam Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesinin ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun” denildi.