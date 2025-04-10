Biri yükseliyor, biri düşüyor: İşte dolar ve euronun seyri

Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybı uzun süredir devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifelerinde büyük oranda artışa gitmesi küresel piyasalarda da dengeleri sarstı. Döviz kurunda dolar, euro ciddi değer kaybetmeye başladı.





DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Yaşanan dalgalanmaların ardından İstanbul serbest piyasada bugün 37,9710 liradan alınan dolar, aşağı yönlü hareket ederek 37,9730 liradan satılıyor. Sabah saatlerinde yukarı yönlü hareket eden ve 41,7060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,7080 lira olarak belirlendi.





Dün doların satış fiyatı 38,0110 lira, euronun satış fiyatı da 42,0200 lira olmuştu.