Birikmiş borçta dudak uçuklatan rakam! İşte CHP'nin AKP'den devraldığı belediyelerin borçları...

Zonguldak: CHP’nin adayı Tahsin Erdem yüzde 54,40 oy ile seçimleri kazandı. AKP’den devralınan belediyenin borcu 1 milyar 153 milyon 308 bin 77 lira olduğu açıklanırken bunun 193 milyon 819 bin TL’sini ise SGK borcu oluşturdu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye borçlarının kaynağından tahsiline başlanması talimatı üzerine başlayan tartışma devam ederken CHP'nin devraldığı belediyelerin borçları derlendi.İşte CHP'nin borçla devraldığı belediyeler:CHP’nin adayı Ahmet Akın yüzde 51,10 oy alarak belediyeyi AKP’den aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem toplam borcunun 15 milyar 428 milyon 985 bin 173 lira (15.428.985.173 TL) olduğu belediye binasına asılan pankart ile duyurulmuştu. 31 Mart 2024 itibarıyla toplam borç 15 milyar 428 milyon 985 bin 173 TL olarak kayıtlara geçerken, genel bütçe borçlarının 10 milyar 766 milyon 85 bin 271 TL, BASKİ borçlarının 3 milyar 492 milyon 819 bin 924 TL, şirketlere ait borçların da 1 milyar 170 milyon 79 bin 977 TL olduğu belirlendi. Toplam borcun 90 milyon TL’sini ise SGK borcu oluşturuyor.CHP’nin adayı Mustafa Bozbey yüzde 47,62 oy alarak belediyeyi kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 30 milyar TL olan borcunun 670 milyon TL’sini SGK borçları oluşturuyor.CHP’nin adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57,18 oranında oyla seçimleri kazandı. Zeyrek, belediyeyi MHP'den 1.2 milyar TL borç ile devraldı. Belediyenin SGK borcu net olarak bilinmezken 31 Mayıs seçimlerine 3 hafta kala belediye AKP’deyken 1 milyon lirası kuruyemiş faturası olmak üzere, toplam 416 milyon 587 bin lira harcama yapılmıştı.CHP’nin adayı Burcu Köksal yüzde 50,73 oyla belediyeyi AKP’den aldı. AKP’den toplam 1 Milyar 574 milyon 884 bin 596 TL borç ile belediye devralınırken bunun 174 milyonunu da kurum borçları oluşturdu.CHP’nin adayı Turgay Sevindi yüzde 42,73 oy alarak seçimleri kazandı. MHP'den toplam 529 milyon 264 bin 778 lira 31 kuruş borç ile devralınan belediyenin SGK borcu ise 233 milyon 974 bin TL.CHP’nin adayı Muhammet Yalçınkaya yüzde 51,29 oyla seçimleri kazandı. AKP’den belediyeyi 251 milyon 301 bin TL borç ile devralan belediyenin SGK borcu ise 10 milyon 338 bin TL.CHP’nin adayı Fuat Köse yüzde 54,55 oy alarak belediyeyi AKP’den aldı. AKP’den toplam 1 milyar 714 milyon 887 bin TL borç ile alınan belediyenin SGK borcu ise 62 milyon TL.CHP’nin adayı Hasan Baltacı yüzde 48,98 oy ile seçimleri kazandı. MHP’den devralındığında belediyenin toplam borcu ise 505 milyon 471 bin tl’ydi. Toplam borcun 68 milyon 844 bin TL’sini ise vergi ve SGK borçları oluşturdu.CHP’nin adayı Ahmet Önal seçimlerde yüzde 49,84 oy aldı. Önal belediyeyi AKP’den 691 milyon 203 bin TL borç ile devralırken bunun 73 milyon 386 binini SGK borcu oluşturdu.CHP’nin adayı Hakan Bilecek yüzde 41,96 oy ile seçimleri kazandı. Bilecek 482 milyon 11 bin TL borç ile AKP’den belediyeyi devralırken bunun 39 milyon 805 bin TL’sini de SGK borçları oluşturdu.Kütahya: Kütahya’da CHP’nin adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,68 oy alarak seçimleri kazandı. MHP’den devralınan belediyenin borcu toplam 1 milyar 765 milyon 741 bin TL iken bunun 39 milyon 312 binini ödenecek diğer yükümlülükler oluştururken net SGK borcunun ne kadar olduğu bilinmiyor.Uşak: CHP’nin adayı Özkan Yalım yüzde 40,67 oy alarak seçimleri kazandı. Belediye toplam 1 milyar 276 milyon 816 bin TL borç ile AKP’den devralındı. Belediyenin SGK borcu ise net olarak bilinmiyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP'li belediyelere mali darbe" olarak nitelediği yaklaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle duyurmuştu:"Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu borçların tahsiline kaynağında başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok."Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lira olduğunu açıklayarak en borçlu belediyelerin CHP'ye ait olduğunu vurgulamış ve “CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor" demişti.Işıkhan tüm belediyelerin toplam 96 milyarlık SGK borcunun yüzde 67,7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğunu eklemişti. CHP ise bu belediyelerin çoğunun borcunun CHP'den önceki yönetim döneminde birikmiş borçlar olduğunu belirtmişti.