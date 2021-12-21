Samanyolu Haber /Ekonomi / "Birileri çok dehşet servet götürdü" /21 Aralık 2021 22:05

"Birileri çok dehşet servet götürdü"

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan ekonomistlerden iktisatçı Mustafa Sönmez, doların ani düşüşü öncesi döviz satışı yapanların soruşturulması gerektiğini belirterek, "Birileri çok dehşet servet götürdü." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de ekonomide yaşanan son gelişmeleri, Mustafa Sönmez ve Onur Altın Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında değerlendirdi.

Döviz kurlarında 24 saatte yaşanan baş döndürücü iniş çıkış sırasında 1,75 milyar dolarlık döviz bozdurulduğu açıklandı. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan ekonomistler döviz yükselirken alıp düşüşe geçmeden önce satanların mutlaka soruşturulması gerektiğini söyledi.

Yayına katılan iktisatçı Mustafa Sönmez 'Birileri çok dehşet servet kazandı' yorumunda bulundu. Sönmez yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Birileri çok büyük servet götürdü. Ülke vatandaşlarının bu gerçekleşecek olaydan haberleri olsa doları 17 gibi satar sabah 11 den dolar alırdı. Buradan dehşet servet yapanlar oldu, dehşetli mağduriyet yaşayanlar da var. Hukuk devleti bunu tartışır, şeffaf yapar, parlamentoya taşır. Belki bu fikir kafalarında vardı ama zamanlama mı yapmaya çalıştılar bilemiyorum. Bu formül vardı da dövizin buraya kadar gelmesine gerek var mıydı? Doları bilerek mi buraya kadar getirdiniz? Bunun soruşturulması gerekiyor. Bu Meclis’e gelmeli. Dün akşam dehşetli döviz düşüşü başladı. Döviz düşüşü herhangi bir kişinin dolar satmasıyla olmaz. Kamu bankaları aynı anda devreye girip döviz satmaya başladı ve dövizin düşüş hızını ateşledi. Haberdar olanlar haksız kazançlar elde edenler olabilir. Bu iktidarın kimyasına da aykırı değil. Eğer varsa böyle bir şey hesabı sorulmalı. Haksız yere döviz yüksekken kendini mecbur hisseden birçok vatandaş döviz aldı. Hukuk devletinde böyle olmaz. Bu fikri açıklasaydı kim ne kaybederdi?"

© Sputnik

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