Birinci ağızdan Yaycı'yı meşhur eden uygulama nasıl çalışıyordu?

Normalde 70 madde olan ancak kamuoyuna 58 tanesi yansıyan kriterlerden, yazının sonundaki listeye eklenmeyen çocuğunun engelli olması ve çocuğun iki isminin bulunması gibi kriterler de bulunmaktadır. Bu maddelerin toplumda tepki oluşturacağı için açıklanmadığı tahmin ediliyor.

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FETÖMETRE; Nesnel olmayan bilakis öznel yaklaşım sonucu ortaya çıkmış, insan fişleme, ayıklama, kurumdan uzaklaştırma ve dolaylı olarak hapse gönderme süreçlerini bünyesinde barındıran hukuksuz ve gayri vicdani bir uygulama ya da soykırım aracıdır.





Bugünkü Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından uygulamaya konan FETÖMETRE, objektif olmayan ve hukuki temelden tamamen yoksun kriterler baz alınarak askeri personelin görevinden ihraç edilmesi ve sonrasında terörist denilerek ilgili kolluk kuvvetlerine başvurularak tutuklanmaları için kullanılan bir uygulamadır. Kanun gereğince işlem yapılan kişinin kendisini savunmasına başvurulması gerekirken, şahısların uzun süre tutukluluk süreci yaşamalarına sebebiyet verilmektedir. Mahkemelerce suçsuzluğu kanıtlananların göreve iadesi yapılmadığını dikkate aldığımız da asıl amacın Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden şekillendirilmesi amacıyla uydurulan yapay bir uygulama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.





FETÖMETRE kapsamında belirlenen kriterler bağlamında aşağıdaki puana ulaşan personel ihraç edilmektedir. Tabi eğer ihraç edilmesi planlanan personel için yeterince sebep üretilememesi durumunda da “0-1” aralığında puana ulaşsa dahi ihraç edilebilmektedir. Nedim Şener’in kitabında belirttiği gibi bir kişinin bu sistemde “0” puan alma şansı yoktur. Aksine belirlenen kriterlerden “0” alan kişiye varsa, aşağıda örneklendireceğim şekilde kendisine subay/astsubay muamelesi yapamazsınız. Çünkü bu nitelikleri taşımayan asker değil sıradan bir insan dahi olamaz.









FETÖMETRE zaman içerisinde, istenilen kişilerin ihracını sağlayabilmek maksadıyla; artarak bugün yaklaşık 72 Ana Kriter ve 249 Alt Kriterden oluşacak şekilde genişletilmiştir. Bu Ana ve Alt kriterlerin oluşmasına kaynaklık eden unsurlar bilimsel gerçeklikten uzak olmakla birlikte tamamen hamaset, personelin tasfiyesi ve Türkiye’nin kuruluş temellerinden uzaklaştırılması üzerine kurgulanmıştır. Şöyle ifade edebilirim, söz konusu uygulamayı her kime uygularsanız uygulayın ihraç edilmeme imkânı yoktur.





Örneğin bu iddiayı desteklemek için yapılan bir test bu sistemin kurucusu olduğunu bildiğimiz Cihat Yaycı’yı eldeki kısıtlı verilere ve birçok somut olmayan delillere ait maddeler dikkate alınmamasına rağmen; 6 değerine yaklaşan puanla tam anlamıyla azılı bir terörist ilan edilebileceğini ortaya koymuştur.







(Cihat Yaycı’nın tabi tutulduğu FETÖMETRE uygulamasından bir kesit)





Askeri personelin tamamı bir anda ihraç edilemeyeceğinden hareketle, zamana yayılmış olarak rütbeli personel güya haklarında sonradan veri elde edilmiş görüntüsü verilerek ihraç edilmektedir. Aslında ihraç edilecek kişiler gerek 15 Temmuz’un hemen arifesinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve daha birçok üst düzey siyasiler gerekse Ergenekon, Balyoz davası sanıklarının ifadeleri gerekse de kontrollü algı araçları sözüm ona medyada yer verilen bilgiler örtüşecek şekilde %80’e varan subay/astsubayı hedefe almaktadır. Bu subay ve astsubayların listeleri Doğu Perinçek’in “ihraç listelerini bünyemizdeki subay arkadaşlarla çalışarak biz verdik” sözü ve basına/sosyal medyaya yansıyan yine Ergenekon, Balyoz hükümlülerinin elinden çıkan örnek listelerle örtüşecek şekilde çok önceden hazır olmakla birlikte dostlar alışverişte görsün misali FETÖMETRE uygulaması sonucunda tespit edilmiş görüntüsü verilmektedir.





FETÖMETRE’nin görünen kriterleri yanında, ters algı oluşturmamak için listelenmeyen fakat temel alınan gizli kriterleri de bulunmaktadır. Örneğin, çocukların iki isminin olması, engelli/ spastik çocuğunun olması bunlara bazı örneklerdir. Sistem denilen şeyde kişiler sadece kendine ait bilgilerden değil, birinci, ikinci veya tanımlanmayan uzak akrabaları hakkındaki mevcut bilgilerden dolayı da sorumlu tutularak birinci derece suç delili olarak işleme konmaktadır. Örneğin çok uzak belki de hiç tanımadığınız, iletişiminizin olmadığı bir akrabanız hakkında mahkeme kararı olmasa dahi sadece Fetöcü olduğu yönünde iddiaların mevcudiyeti sizi doğrudan etkileyerek ihraç/ tutuklanmanıza sebep teşkil edebilmektedir.





Basit bir örnek, amcanızın oğlu veya daha uzak bir akrabanızda iddia edilen Bylock size 0,6 puan getirmektedir. Bu kişinin ayrıca Cemaatle irtibatlı olduğu iddia ediliyorsa ilave 0,7 puan getiriyor. Yani toplamda 0,6+0,7=1,3 ile 1 puan sınırını aştığınız için otomatik olarak incelemeye alınmış oluyorsunuz. Bu kişi hakkında himmet alma/verme iddiası varsa ilave 0,3 puan; müzahir vakfa üye ise ilave 1,5 puan alarak doğrudan tutuklanıyorsunuz. Bakın sizin isminiz hiçbir şekilde bir kriterin yanından dahi geçmemiş olsa dahi terörist olmak için uygun zemin hazırlanmış durumdadır.





Tabi her hâlükârda bazı kriterlerden puan almak zorundasınız. Bu da mesleğinizdeki başarılarla doğru orantılıdır. İyi derecede İngilizce biliyorsanız en az 0,8 puan, Yurtdışı geçici görevde bulunduysanız 0,2 puan alarak toplamda 1 puan ile hakkınızda işlem başlatılıyor. Yüksek sicil sahibi iseniz en az 0,3 puan, eşinizden boşandıysanız 0,15 puan, askeri okula girdiyseniz 0,3 puan, akademi veya KOMKARSU mezunuysanız 0,7 puan, askeri okullarda görev yaptıysanız 0,3 puan, önemli kadrolarda görev yaptıysanız 0,3 puan, daimî görevlerde bulunduysanız 0,3 puan, lisans üstü eğitim yaptıysanız 0,3 puan derken zaten atılmış oluyorsunuz. Kurmay subaysanız veya sıradan bir subayın biraz üstündeyseniz bu ve benzeri birçok puanı otomatik olarak alırsınız. Bunlar sadece sıradan örnekler. Yazının ekinde yayınladığım kriterlere ait puanlara baktığınızda ise sıradan bir subay/astsubayı kolaylıkla terörist ilan edebileceğiniz nitelikleri göreceksiniz.





Diğer bir önemli husus ise, sokaktan çevireceğiniz herhangi birini dahi koysalar terörist çıkacağından; 15 Temmuz’dan da önce hazırlanmış ellerindeki mevcut fişlemelere göre isimler belirlenerek FETÖMETRE uygulanmaktadır. İstemedikleri kişiler buna tabi tutulmamaktadır. Öyle olsa zaten baş terörist olarak sistemin baş mimarı Cihat Yaycı’nın çıkacağını yukarıda yazmıştım.





Tamamen hukuksuzluk üzerine inşa edilmiş on binlerce subay/astsubayın terörist yaftasıyla atılması ve bu kişilerin sonraki hukuki süreçte beraat etmeleri de sistem için hiç önemli arz etmemektedir. Zaten konunun suçla yakından uzaktan ilgisi bulunmamaktadır. Tek amaç TSK’nın arzularına göre yeniden dizaynı olması nedeniyle, kişilerin sonradan beraat almasının amaç kapsamında hiçbir önemi yoktur. Zira amaç zaten hasıl olmuştur.





UYGULAMANIN İNANILMASI ZOR KRİTERLERİ



