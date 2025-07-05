Samanyolu Haber /Gündem / 'Birinci partiyiz' diyen Erdoğan'a soğuk duş! Ankara ve İstanbul'da fark açılıyor /05 Temmuz 2025 18:39

'Birinci partiyiz' diyen Erdoğan'a soğuk duş! Ankara ve İstanbul'da fark açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta yaptığı açıklamada "CHP'nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Şu anda Türkiye'de birinci parti AKP'dir." dedi ancak anketler aksini söylüyor. ORC Araştırma şirketinin yeni açıkladığı ankette Ankara ve İstanbul'da fark açılıyor

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Türkiye'de seçim anketleri hız kesmeden yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken CHP'nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Şu anda Türkiye'de birinci parti AKP'dir." ifadelerini kullanmıştı.

ORC Araştırma Şirketinin yaptığı ve 5 Temmuz günü açıkladığı anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 

Ankara ve İstanbul'da yapılan ankette katılımcılarına "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusu soruldu.

ANKARA'DA FARK YÜZDE 5

Anket 30 Haziran-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapıldı.  Ankette CHP Yüzde 35,2 ile birinci sırada yer alırken AKP Yüzde 30,8 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti Ankara'da Yüzde 3,2'de kalırken Cumhur İttifakını oluşturan AKP-MHP-BBP oyları toplamı yüzde 45 bile etmedi.

Ankara'dan 1850 katılımcının fikirlerini ifade ettiği anket sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 35,2

AKP: Yüzde 30,8

MHP: Yüzde 7,3

ZAFER Partisi: Yüzde 4,8

İYİ Parti: Yüzde 4,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,7

DEM Parti: Yüzde 3,2

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2,3

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 1,9

Anahtar Parti: Yüzde 1,8

TİP: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

Diğer: Yüzde 2,0

İSTANBUL'DA FARK YÜZDE 4

Anket 30 Haziran-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapıldı. İstanbul'dan 2390 katılımcının fikirlerini ifade ettiği anket sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 34,1

AKP: Yüzde 30,3

DEM Parti: Yüzde 7,0

MHP: Yüzde 5,3

ZAFER Partisi: Yüzde 4,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5

İYİ Parti: Yüzde 3,4

TİP: Yüzde 2,5

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2,4

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 2,0

Anahtar Parti: Yüzde 1,7

Saadet Partisi: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 2,1
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