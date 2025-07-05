'Birinci partiyiz' diyen Erdoğan'a soğuk duş! Ankara ve İstanbul'da fark açılıyor





ANKARA'DA FARK YÜZDE 5

Türkiye'de seçim anketleri hız kesmeden yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken CHP'nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Şu anda Türkiye'de birinci parti AKP'dir." ifadelerini kullanmıştı.ORC Araştırma Şirketinin yaptığı ve 5 Temmuz günü açıkladığı anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.Ankara ve İstanbul'da yapılan ankette katılımcılarına "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusu soruldu.Anket 30 Haziran-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapıldı. Ankette CHP Yüzde 35,2 ile birinci sırada yer alırken AKP Yüzde 30,8 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti Ankara'da Yüzde 3,2'de kalırken Cumhur İttifakını oluşturan AKP-MHP-BBP oyları toplamı yüzde 45 bile etmedi.Ankara'dan 1850 katılımcının fikirlerini ifade ettiği anket sonuçları şöyle:CHP: Yüzde 35,2AKP: Yüzde 30,8MHP: Yüzde 7,3ZAFER Partisi: Yüzde 4,8İYİ Parti: Yüzde 4,5Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,7DEM Parti: Yüzde 3,2Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2,3Yerli ve Milli Parti: Yüzde 1,9Anahtar Parti: Yüzde 1,8TİP: Yüzde 1,4Saadet Partisi: Yüzde 1,1Diğer: Yüzde 2,0Anket 30 Haziran-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapıldı. İstanbul'dan 2390 katılımcının fikirlerini ifade ettiği anket sonuçları şöyle:CHP: Yüzde 34,1AKP: Yüzde 30,3DEM Parti: Yüzde 7,0MHP: Yüzde 5,3ZAFER Partisi: Yüzde 4,5Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5İYİ Parti: Yüzde 3,4TİP: Yüzde 2,5Büyük Birlik Partisi: Yüzde 2,4Yerli ve Milli Parti: Yüzde 2,0Anahtar Parti: Yüzde 1,7Saadet Partisi: Yüzde 1,2Diğer: Yüzde 2,1