"Birine hain derken bir bakıyorsunuz ki siz hain olmuşsunuz"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Irak işgalina karşı çıktıkları için başta eski ABD Başkanı George W. Bush olmak üzere Cumhuriyetçiler tarafından 'hain' ilan edilen Chicks (Piliçler) adlı Teksaslı müzik grubu üyelerinin Amerikan Milli Marşı'nı televizyonda okumasını örnek göstererek "Birine hain derken bir bakıyorsunuz ki zamanın ruhu köprülerinin altından yeni sular akmış ve siz hain olmuşsunuz, hain dediğiniz insan ise göğsünü kabarta kabarta ülkenizin milli marşını söylüyor..." yorumunda bulundu.





Özkök "Dün sabaha karşı onları, Amerikan Milli Marşı’nı söylerken seyrettiğimde aklıma yine “hain” kelimesi takıldı... Ağızdan çıkması ne kadar kolay bir kelime... Ama aynı zamanda ne kadar adaletsiz ve keyfi bir kelime.. Aynı zamanda da ikiyüzlü..." diye yazdı.





Özkök'ün Hürriyet'te "İstiklal Marşı'nı en iyi vatan haini mi söyler" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:





Bu soruya cevabım şu: Bazen “hainler” ülkenin İstiklal Marşı’nı daha iyi ve güzel söylerler...

Dün sabaha karşı Amerika Demokrat Partisi’nin online kongresini izledim.

Kongrenin başındaki Amerikan Milli Marşı’nı üç kadın sanatçı okudu.

Bu üç sanatçı Chicks (Piliçler) grubunun üyesiydi.

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Country ve bluegrass türünde müzik yapan Teksas kökenli sevdiğim gruptur.

Hikâyeleri de ilginç...

1989’da Dixie Chicks adıyla kuruldu ve Grammy ödülleri aldılar...

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Ancak 2003 yılında Londra konserleri sırasında sahnede yaptıkları bir konuşma başlarına epey iş açtı.

Grubun bir elemanı ABD ve İngiltere’nin Irak savaşına karşı çıkan konuşmasında, Irak’ı işgale hazırlanan, kendisi de Teksaslı olan Başkan Bush için “Bir Teksaslı olarak ondan utanıyorum” deyince Amerika birbirine girdi.

Bu sözleri yüzünden Cumhuriyetçilerin çoğunun gözünde “hain” damgasını yediler...

14 yıl boyunca yeni albüm çıkarmadılar.





Dün sabaha karşı onları, Amerikan Milli Marşı’nı söylerken seyrettiğimde aklıma yine “hain” kelimesi takıldı...

Ağızdan çıkması ne kadar kolay bir kelime...

Ama aynı zamanda ne kadar adaletsiz ve keyfi bir kelime...

Aynı zamanda da ikiyüzlü...

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Birine hain derken bir bakıyorsunuz ki zamanın ruhu köprülerinin altından yeni sular akmış ve siz hain olmuşsunuz, hain dediğiniz insan ise göğsünü kabarta kabarta ülkenizin milli marşını söylüyor...