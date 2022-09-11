Samanyolu Haber /Gündem / "Birisinin hesap sorması lazım" /11 Eylül 2022 20:06

"Birisinin hesap sorması lazım"

Ankara'da ‘Önce Türkiye Buluşması’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Soracağız" dedi.

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Son dönemde daha sık bir şekilde tartışma konusu olan yolsuzluk konusu CHP liderinin de gündemindeydi.

Ankara'da ‘Önce Türkiye Buluşması’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Soracağız" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da ‘Önce Türkiye Buluşması’na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada iktidara ve AKP'ye sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, siyasetin ‘bir köşeyi dönme aracı olmadığının’ altını çizerek, “Bilin ki hesap vermeyen siyasetçi malı götürüyordur” dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, "Benim size bir sözüm var değerli ülkücü kardeşlerim. Bu devleti soyan 5'li çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim. Tamamının! Öyle araya adamlar koyuyorlar, şunu koyuyorlar, ‘acaba biz masum’... Yok kardeşim! Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Soracağız" dedi.

TANK PALET VAADİ

CHP lideri tank-palet fabrikasını da hatırlatarak, “Sakarya'da Tank Palet fabrikası var. Bir sabah kalktık, Tank Paleti fabrikasının bir bölümünü Katar Ordusu'na verdiler. Katar’a Tank Palet fabrikasını ihale mi yaptın, sen neye göre veriyorsun? İktidar olunca bir hafta içinde o şanlı fabrikayı geri alıp ordumuza teslim edeceğim” vaadini dile getirdi.

“Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız” diyen Kılıçdaroğlu, “Her türlü eleştiri olabilir, beğenmeyebilirler başımın üstüne. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.

“O yoksul cumhuriyet, hiçbir zaman dilencilik yapmadı. Birisinin kapısının önüne giderek ‘bana para verin' demedi” şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu, “Ekonomik zaferlerle taçlandırılmayan bir siyasal irade her zaman zaaflarla doludur. Ekonomik açıdan birilerine bağımlı hale gelirseniz emperyal güçlerin oyuncağı olabilirsiniz” dedi.

“TAMAMININ BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM”

Etkinliğe katılanlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Benim size bir sözüm var değerli ülkücü kardeşlerim. Bu devleti soyan beşli çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim. Tamamının! Öyle araya adamlar koyuyorlar, şunu koyuyorlar, ‘acaba biz masum'… Yok kardeşim! Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Soracağız! Kardeşim yeter artık. Bu milletin iliklerine kadar soydunuz hâlâ soymaya devam ediyorsunuz” diye konuştu.
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