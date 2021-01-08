"Birkaç ay değil birkaç yıl koruyor"

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yüzde 94,1 etkili olduğu belirtilen Moderna'nın aşısına geçtiğimiz çarşamba günü onay vermişti.







Moderna'nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Stephane Bancel yaptığı açıklamada dünya medyasının koronavirüsün hızla yayıldığı bahar mevsiminde buldukları aşının sadece birkaç ay etkili olacağı şeklinde haberler yaptığını ifade ederek, "Aşının insan vücudunda sebep olduğu antikor bozulması çok yavaş bir şekilde azalır. Aşının birkaç sene süreyle koruma sağlama potansiyelinin olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.





CEO Bancel, geliştirdikleri aşının İngiltere'de ya da Güney Afrika'da görülen Covid-19 türlerinde etkili olacağını da kanıtlamaya oldukça yakın olduklarını sözlerine ekledi.





Şubat 2020'de Covid-19'un birçok farklı ülkede görülmesinin ardından Moderna şirketi sadece birkaç hafta içerisinde bir aşı geliştirdiklerini duyurmuş, bu durum bilim insanları, doktorlar ve diğer uzmanlar tarafından kuşkuyla karşılanmıştı. Moderna'nın aşısı AB ülkelerinde sadece 18 yaş ve üzerindekilere uygulanabilecek.





Normalde virüs tipi hastalıklara karşı aşı geliştirme işlemleri bir seneden fazla sürüyor. Bu sebeple bilim insanları ve devlet yetkilileri Covid-19 için geliştirilen aşıların açıklanan etkinlik süreleri konusunda bazı görüş ayrılıklarına sahip.





AB Moderna'dan 160 milyon doz aşı siparişi verdi





Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı oldu. AB, 80 milyon doz opsiyonlu olmak üzere toplam 160 milyon doz Moderna aşısı siparişi verdi.





Yapılan testlerde Moderna'nın aşısının Covid19 virüsüne karşı yüzde 94,5 oranında etkin olduğu açıklanmıştı. Eksi 20 derecede saklanabilen Moderna'nın aşısı çözüldükten sonra 1 ay boyunca buzdolabında saklanabiliyor.