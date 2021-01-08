Samanyolu Haber /Sağlık / "Birkaç ay değil birkaç yıl koruyor" /08 Ocak 2021 10:11

"Birkaç ay değil birkaç yıl koruyor"

ABD'li biyokimya şirketi Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının koronavirüse karşı birkaç sene kadar etkili olduğu, kesin bir süre vermek için ise daha fazla veri araştırması yapılması gerektiği kaydedildi.

SHABER3.COM

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yüzde 94,1 etkili olduğu belirtilen Moderna'nın aşısına geçtiğimiz çarşamba günü onay vermişti.

Moderna'nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Stephane Bancel yaptığı açıklamada dünya medyasının koronavirüsün hızla yayıldığı bahar mevsiminde buldukları aşının sadece birkaç ay etkili olacağı şeklinde haberler yaptığını ifade ederek, "Aşının insan vücudunda sebep olduğu antikor bozulması çok yavaş bir şekilde azalır. Aşının birkaç sene süreyle koruma sağlama potansiyelinin olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

CEO Bancel, geliştirdikleri aşının İngiltere'de ya da Güney Afrika'da görülen Covid-19 türlerinde etkili olacağını da kanıtlamaya oldukça yakın olduklarını sözlerine ekledi.

Şubat 2020'de Covid-19'un birçok farklı ülkede görülmesinin ardından Moderna şirketi sadece birkaç hafta içerisinde bir aşı geliştirdiklerini duyurmuş, bu durum bilim insanları, doktorlar ve diğer uzmanlar tarafından kuşkuyla karşılanmıştı. Moderna'nın aşısı AB ülkelerinde sadece 18 yaş ve üzerindekilere uygulanabilecek.

Normalde virüs tipi hastalıklara karşı aşı geliştirme işlemleri bir seneden fazla sürüyor. Bu sebeple bilim insanları ve devlet yetkilileri Covid-19 için geliştirilen aşıların açıklanan etkinlik süreleri konusunda bazı görüş ayrılıklarına sahip.

AB Moderna'dan 160 milyon doz aşı siparişi verdi

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı oldu. AB, 80 milyon doz opsiyonlu olmak üzere toplam 160 milyon doz Moderna aşısı siparişi verdi.

Yapılan testlerde Moderna'nın aşısının Covid19 virüsüne karşı yüzde 94,5 oranında etkin olduğu açıklanmıştı. Eksi 20 derecede saklanabilen Moderna'nın aşısı çözüldükten sonra 1 ay boyunca buzdolabında saklanabiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Birkaç ay değil birkaç yıl koruyor" Sonraki Haber >>

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:44:47