Samanyolu Haber /Ekonomi / Birkaç ay önce TL öneriyorlardı... Şimdiyse dolar 9.5 TL olur dediler /03 Mayıs 2021 09:27

Birkaç ay önce TL öneriyorlardı... Şimdiyse dolar 9.5 TL olur dediler

Uluslararası Finans Enstitüsü (IFF) başekonomisti, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında gerçek uygun değerini 9,50 olarak açıkladı.

SHABER3.COM

IFF Başekonomisti Robin Brooks, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Lirası için gerçeğe uygun değerimizi 9.50 $ / TRY olarak değiştiriyoruz. Cari açıktaki keskin genişleme nedeniyle 2020 yılında gerçeğe uygun değerimizi iki kez değiştirdik. Bu değişiklik, Mart ayından bu yana gerçekleşen duyarlılıkta keskin bir bozulmadan kaynaklanıyor." açıklamasında bulundu.

Robin Brooks'un paylaştığı grafikte, 29 Haziran'da yapılan son güncellemede TL'nin dolar karşısında gerçek uygun değerinin 7,5-8 bandında olduğu görülüyor.

Serbest piyasada 3 Mayıs itibariyle dolar 8,27 liradan alınıyor, 8,3251 liradan satılıyor.

IFF Başekonomisti Şubat ayında, Türk Lirası'nın yükselen ekonomi para birimleri arasından güçlü bir şekilde ayrıştığını vurgulayarak merkez bankasının bu fırsatı değerlendirerek döviz rezervlerini güçlendirmesi gerektiğini ve Türk Lirası'nın aşırı değerlenmesinin önüne geçmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Birkaç ay önce TL öneriyorlardı... Şimdiyse dolar 9.5... Sonraki Haber >>

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

"Kayıplar ülkesi"

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Biden'ın maske ile imtihanı

Biden'ın maske ile imtihanı

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:20