Birkaç ay önce TL öneriyorlardı... Şimdiyse dolar 9.5 TL olur dediler

IFF Başekonomisti Robin Brooks, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Lirası için gerçeğe uygun değerimizi 9.50 $ / TRY olarak değiştiriyoruz. Cari açıktaki keskin genişleme nedeniyle 2020 yılında gerçeğe uygun değerimizi iki kez değiştirdik. Bu değişiklik, Mart ayından bu yana gerçekleşen duyarlılıkta keskin bir bozulmadan kaynaklanıyor." açıklamasında bulundu.







Robin Brooks'un paylaştığı grafikte, 29 Haziran'da yapılan son güncellemede TL'nin dolar karşısında gerçek uygun değerinin 7,5-8 bandında olduğu görülüyor.





Serbest piyasada 3 Mayıs itibariyle dolar 8,27 liradan alınıyor, 8,3251 liradan satılıyor.





IFF Başekonomisti Şubat ayında, Türk Lirası'nın yükselen ekonomi para birimleri arasından güçlü bir şekilde ayrıştığını vurgulayarak merkez bankasının bu fırsatı değerlendirerek döviz rezervlerini güçlendirmesi gerektiğini ve Türk Lirası'nın aşırı değerlenmesinin önüne geçmesi gerektiğini vurgulamıştı.