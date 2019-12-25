Samanyolu Haber /Gündem / Birkaç gün içinde Erdoğan'a cevap verecek /25 Aralık 2019 11:54

Birkaç gün içinde Erdoğan'a cevap verecek

Ali Babacan’ın, 2019 yılı sona ermeden yapacağı bir açıklama ile hem partisinin kuruluş tarihini işaret etmesi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, aralarında kendisinin de bulunduğu eski AKPlileri hedef alan Şehir Üniversitesi hakkındaki ithamlarına yanıt vermesi bekleniyor.

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Gazeteduvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre Ali Babacan yılbaşından önce konuşacak.

ALİ BABACAN NELER SÖYLEYECEK?

Ali Babacan’ın partisinde bugün itibariyle çalışmalar bitiyor. Bundan sonra ise tek iş, kuruluşun ilan edileceği tarihin netleşmesi olacak.

Babacan’ın kısa süre içinde bir açıklama yapması planlanıyor. Babacan’ın, 2019 yılı sona ermeden yapacağı bu açıklamada hem partisinin kuruluş tarihini işaret etmesi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, aralarında kendisinin de bulunduğu eski AKP'li bakanları hedef alan Şehir Üniversitesi hakkındaki ithamlarına yanıt vermesi bekleniyor.
 
Gelecek Partisi hâlâ konuşulurken bir başka partinin kuruluşunu ilan etmesi, siyasal iletişim açısından doğru bir hamle olmayacağı için Babacan’ın partisinin kuruluşu, aralık sonundan ocak ayına ertelendi. Bu haberler Babacan’ın ekibiyle konuşan gazetecilerce detaylıca yazıldığı halde iktidara yakın gazetecilerin aynı cümlelerle Babacan ve ekibini hedef alan açıklamalar yapması, kurulacak partiye “saldırmaları” kendileriyle ilgili şüpheleri güçlendiriyor. 
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