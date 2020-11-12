Samanyolu Haber /Gündem / "Birkaç yıl Türkiye'ye yeterli aşı gelmez" iddiası /12 Kasım 2020 15:58

"Birkaç yıl Türkiye'ye yeterli aşı gelmez" iddiası

‘Corona‘ aşısyla ilgili olumlu gelişmelerin ardından salgının biteceğine dair umutlar artarken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Nüfusun yüzde 60’ı aşılanmadan hiç kimse maskesini çıkarıp, mesafeye dikkat etmeden dolaşamayacak” diyerek uyardı. Ceyhan'a göre yeterli aşı da birkaç sene içinde Türkiye'ye gelmeyecek.

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Prof. Dr. Ceyhan, gelecek yılın başlarında bir ya da birkaç aşının piyasaya çıkabileceğine işaret ederek şunları söyledi: “Aşının etkisi bireysel ve toplumsal korunmadır. Bireysel korunmada mesela yüzde 90 etkili bir aşı çıktı, yüzde 90 sizi koruyor. O aşı aile hekimlerine verildi, gittiniz aşılandınız, o aşı sizi o oranda korur. Ama nüfusun yüzde 60’ı aşılanmadan hiç kimse maskesini çıkarıp, mesafeye dikkat etmeden dolaşamayacak. Görüyorum ki, insanların birçoğu yanlış anlamış; aşıyı yaptırıp artık ne maskeye ihtiyacı olacağını ne de mesafeye ihtiyacı olacağını düşünüyor. Bu yanlıştır. Toplumsal korunma sağlanıncaya kadar bu önlemler devam edecektir. Toplumsal korunma için mesela yüzde 60 oranında kişinin bağışık hale gelmesi lazım yüzde 90 etkili bir aşıysa. Bunun iki doz olduğunu düşünürseniz, ortalama 130-140 milyon civarında aşının elde olması lazım. Türkiye’ye bu kadar miktarda aşının gelmesi de birkaç seneyi bulur”.

TTB YETKİLİSİ: ŞİMDİDEN SIRAYA GİRİLMELİ

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut'sa, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına ilişkin "Türkiye, aşının alımı için şimdiden sıraya girmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusun aşıyla ilgili ülkeler sipariş sırasına girerken, ABD 100 milyon doz, Avrupa Birliği ise 300 milyon doz satın alacağını duyurdu. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, aşı için ön alım yapılabileceğini belirterek, "Diğer ülkeler bunu yaptı. Türkiye’nin de bu aşamada sıraya girmesinde yarar var. Aksi takdirde zengin ülkeler alır diğerleri alamaz" dedi.

'1 milyon 800 bin doz yeterli olmaz'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, aşının kişilere iki doz verildiğine dikkat çeken Bulut, "Eğer 40 milyon kişiyi riskli kabul edersek 80 milyon aşıya ihtiyaç olacak. Toplumsal bağışıklık elde edilebilmesi için şimdiden anlaşma olması lazım. 1 milyon 800 bin doz yeterli olmaz. Bu aşıda da miktarın risk gruplarına göre belirlenerek alınması lazım. Bir ön protokolle şimdiden en az 40-50 milyon doz için sıraya girilmesi gerekiyor. Ön anlaşmalarda bir para ödenmesi gerekmiyor" ifadelerini kullandı.
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