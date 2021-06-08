Birleşik Arap Emirliği - Türkiye krizi, ekonomiye sıçradı: 3 milyarlık proje feshedildi





Suudi ambargosunun ardından Riyad yönetimi ile birlikte benzer politikaları savunan Birleşik Arap Emirlikleri’nden de Türkiye’ye karşı olumsuz haberler geliyordu.





Ancak Suudi Arabistan kadar olmasa da özellikle Abu Dabi ile yaşanan sorunlar genelde siyasi çizgide kalıyordu.





Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Abu Dabi yönetiminin Türkiye’ye karşı olumsuz tavrı ilk kez ekonomiye de yansımaya başladı.





Al Nahyan Ailesi yönetimindeki Abu Dabi, bir Türk şirketinin üstlendiği önemli projelerden biri olan Abu Dabi Havalimanı yapımı işini feshetti.





Dünyanın en önemli havalimanı işletmecisi ve müteahhitlerinden olan TAV, 2012 yılında BAE’nin açtığı Abu Dabi Havalimanı’nın yeni yapılacak terminal ihalesini rekor teklifle kazanmıştı.





ADAC (Abu Dhabi Airports Company) tarafından ihale edilen 3 milyar dolarlık projeyi TAV İnşaat, Yunan CCC ve yerel ortak Arabtec ile birlikte kurduğu konsorsiyumla üstlendi.





Toplam 702 bin metrekare alana sahip yeni terminal binası yılda 27 milyon yolcuya en üst düzeyde hizmet verebilecek şekilde tasarlandı ve inşaatına başlandı.





106 yolcu köprüsü, 22 kilometreden uzun bagaj bandı bulunan projenin neredeyse yüzde 99’luk kısmı tamamlandı.





Önümüzdeki haftalarda terminal binasının açılması gündemdeydi. Ancak haberde aktarılana göre ADAC, herhangi bir bahane göstermeden ihaleyi feshetti.





İhale fesih sürecini projede elektrik işlerini yöneten Anel Group, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na fesih bilgisini paylaştı. Fesih gerekçesi resmi olarak belirtilmese bile bu süreç aylar önce başlamış.





Dubai’de yaşayan ve bu projenin kredilendirme sürecinde yer alan bir Türk bankacı, alınan kararın tamamen siyasi olduğunu, Türkiye ve Türk şirketi TAV’ın prestijinin düşürülmeye çalışıldığını ifade ediyor.