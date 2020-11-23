Samanyolu Haber /Gündem / Birleşik Arap Emirliği'den ilginç karar : Türkiye’ye vizeleri askıya aldı /23 Kasım 2020 17:39

Birleşik Arap Emirliği'den ilginç karar : Türkiye’ye vizeleri askıya aldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü ülkeler arasında da diplomatik konu haline geldi.

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Tüm dünyada 59 milyon kişinin yakalandığı koronavirüs salgınında vaka sayıları hızla artarken Türkiye’nin gerçek günlük rakamları açıklamaması diplomatik krizlere neden oluyor.

Sağlık Bakanlığı hükümet politikası gereği tüm Covid-19 pozitif verilerini açıklamıyor. Bunun yerine sadece semptom gösteren günlük veriler açıklanıyor. Buna göre Türkiye’de günlük hasta sayısı 6 binin üzerinde seyretmeye başladı. Uzmanlara göre Türkiye’de günlük vaka sayısı 50 bin civarında.

Bu politika nedeniyle Avrupa ülkeleri Türkiye’yi sehayat uyarısı yaptığı ülkeler arasına alırken, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yeni bir karar geldi. Buna göre BAE, Türkiye’ye vizeleri askıya aldığını açıkladı.

Dünya gazetesinin haberine göre Abu Dabi’deki Türk Büyükelçiliği’ne sunulan bildiride bir sonraki duyuruya kadar vize işlemlerinin askıya alındığı duyuruldu. Kararın alınmasında ise koronavirüs vaka sayılarındaki artışın etkili olduğu belirtildi.

BAE, Türkiye dışında 11 ülke için daha benzer bir karar aldı. Buna göre Afganistan, Irak, İran, Pakistan, Lübnan, Libya, Somali, Kenya, Yemen ve Tunus’la vizeler askıya alındı.
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