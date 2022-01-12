Birleşik Arap Emirlikleri açıkladı... Türk Lirası zayıfladı Fırsatı değerlendireceğiz...

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, Türkiye'deki yatırım hazırlıkları ile ilgili İngiliz Financial Times (FT) gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





TL'deki zayıflığın fırsatlar sunabileceğine dikkat çeken Al Suwaidi, “Eğer uzun vadeli bakarsanız, Türkiye'de varlık satın almak için harika bir zaman” dedi.





Zayıf TL nedeniyle Türkiye'de satın alma yapmak için ‘harika bir zaman' olduğunu belirten Al Suwaidi, Türkiye Varlık Fonu ile bir dizi fırsatla ilgili görüşme halinde olduklarını, TVF bünyesindeki şirketlerin de masada olduğunu söyledi.





TL'nin serbest düşüşte olduğu, kriz uyarılarının arttığı ve çok az yabancı yatırımcının yatırım yapmaya gönüllü olduğu bir dönemde Abu Dabi kamu yatırım fonu tarafından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım sözü verildiğini hatırlatan FT, fonun Türkiye'de şu an yatırım peşinde olduğunu, finans, lojistik ve gıda sektörlerinin ön planda bulunduğunu aktardı.





10 MİLYAR DOLARLIK FON AYRILDI





Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın 24 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da imzaladığı işbirliği anlaşmalarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.





Al Suwaidi, “Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye’de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır.” demişti.