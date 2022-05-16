Samanyolu Haber /Gündem / Cahit Özkan görevden alındı iddiası! /16 Mayıs 2022 08:46

Cahit Özkan görevden alındı iddiası!

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın görevden alındığı iddia edilirken AKP’den resmi bir açıklama henüz gelmedi

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Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan ‘Zor Ama Yine De Sor’ programında konuşan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE)15 Temmuz’un finansörü olduğunu belirterek, ‘‘Biz buna inanıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, o zaman teslim oldu.’’ ifadelerini kullanmıştı.
 
Cahit Özkan’ın BAE ile ilgili söylediği sözler AKP içinde krize neden olmuş, Özkan’ın sözlerini AKP Sözcüsü Ömer Çelik yalanlayarak, “Beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır” demişti.

İddiaya göre istifası istenen ancak istifa etmemek için direnen AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla görevden alındı. Ancak  henüz AKP’den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
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