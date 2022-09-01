Samanyolu Haber /Gündem / Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında imzalar atıldı /01 Eylül 2022 19:44

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında imzalar atıldı

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu durumun arkasında olduğu ifade edilen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bozulan ilişkiler son dönemde yeniden hareketlenmeye başladı.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bozulan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkiler son dönemde yeniden hareketlenmeye başladı.

Bu kapsamda iki ülke yönetimi arasında yeni bir ticaret anlaşmasının da imzalandığı ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ticaret Bakanı Thani Al Zeyoudi, ülkesinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını önümüzdeki haftalarda tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

Al Zeyoudi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "#UAETurkiyeCEPA'yı önümüzdeki hafta tamamlamayı hedefliyoruz ve bölgenin en önemli ekonomilerinden biriyle daha derin ticaret ve yatarırım ilişkileri kurmayı amaçlıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye-BAE #CEPA anlaşmasının mevcut durumunu ve anlaşmanın tamamlanması için gerekli adımları görüştük" dedi.
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