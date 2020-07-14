Samanyolu Haber /Gündem / Birleşik Arap Emirlikleri, Mars görevini erteledi /14 Temmuz 2020 10:37

Birleşik Arap Emirlikleri, Mars görevini erteledi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Mars görevine çıkacak olan uzay aracının fırlatılması kötü hava koşulları nedeniyle şimdilik belli olmayan bir tarihe ertelendi

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin Mars misyonu hava koşullarına takıldı. Japonya'nın Tanegashima Uzay Merkezi'nden yarın fırlatılması planlanan ‘Umut’ adlı uzay aracının yolculuğu kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yeni fırlatma tarihinin yakın bir zamanda duyurulacağı belirtildi.

Uzay aracının Mars'ın atmosfer ısısı, ozon taramasıyla oksijen ve hidrojen ölçümleri gibi üç ana gözlem yapması bekleniyordu.

Son birkaç senedir uzay çalışmalarına hız vererek büyük bir kaynak aktaran Birleşik Arap Emirlikleri için Mars'a ulaşmak büyük önem taşıyor.

Uzaya ilk astronotunu geçen yıl yollayan Emirlik, Dubai'de Mars'ı keşfetmeye yardımcı olacak yapay bir bilim şehri kurmayı, 2117'de ise kızıl gezegende ilk yerleşim birimini inşa etmeyi hedefliyor.
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