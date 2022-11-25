Samanyolu Haber /Gündem / Birleşik Arap Emirlikleri’nde sürpriz Rusya ve Ukrayna görüşmesi /25 Kasım 2022 12:52

Birleşik Arap Emirlikleri’nde sürpriz Rusya ve Ukrayna görüşmesi

Rusya ile Ukrayna arasında şimdide Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geldi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Son iki ayda artan Rusya ile Ukrayna arasındaki dialog halkasına bir yenisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde eklendi.

Böylece Türkiye’nin bir çok konuda Ukrayna ve Rusya heyetlerine ev sahipliği yaptığı görüşmeler için yeni bir alternatif çıkmış oldu.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde savaş esirlerinin değiş tokuşunu ve Rusya’dan amonyak ihracatının yeniden başlatılmasını görüştü.

Rus basınına yansıyan haberlerde Amerikan istihbarat servislerinin temsilcileri de Ukrayna tarafından müzakerelere katıldı. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna temsilcileri, karşılıklı savaş esirlerinin değiş tokuşu olasılığını ve Ukrayna boru hattı üzerinden Asya ve Afrika'ya giden Rus amonyak ihracatının yeniden başlatılmasını tartıştıkları bildirildi.

Reuters, BAE'nin ülkeler arasındaki iletişimde aracı haline geldiğini, BM'nin müzakerelere katılmadığını yazıyor. Ajans, tarafların tam olarak ne üzerinde anlaştığını belirtmiyor. Ancak müzakerelerin "tahıl anlaşması" çerçevesindeki engelleri kaldırmayı amaçladığı kaydedildi.
Bu arada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün BM ile Togliatti-Odessa güzergahı boyunca amonyak tedariğinin yeniden başlatılması konusunu görüşmeyi planladığını söylemişti.

Ayrıca bugün Rus basınına düşen haberlerde karşılıklı esir değişiminin yapıldığı bildirildi. 50 Ukraynalı savaş esirine karşılık 50 Rus askeri evlerine geri döndü. Açıklamayı Lugansk Halk Cumhuriyeti başkanı da doğruladı.
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